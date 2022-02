Diretta Pisa Parma/ Streaming video tv: i nerazzurri puntano la vetta (Serie B)

DIRETTA PISA PARMA: EMILIANI, SERVE UNA REAZIONE D’ORGOGLIO!

La diretta di Pisa Parma, match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B, andrà in scena nel turno infrasettimanale in programma martedì 22 febbraio: il fischio di inizio allo Stadio Romeo Anconetani è fissato alle ore 18.30. Ad affrontarsi saranno due squadre che vivono un momento completamente diverso. I padroni di casa sono una delle candidate alla promozione diretta in massima categoria, tanto che attualmente si ritrovano a condividere la vetta della classifica con la Cremonese. Gli ospiti, al contrario, nonostante si siano impegnati parecchio per costruire una squadra all’altezza della cadetteria, militano nei bassifondi: quattordicesimo posto a +5 sulla zona play-out.

Gli ultimi risultati rispecchiano la situazione in classifica. I toscani, dopo un avvio di stagione ottimale, nel 2022 avevano rallentato la propria corsa, collezionando una sconfitta e quattro pareggi. Il ritorno alla vittoria, tuttavia, c’è stato nello scorso turno contro il Monza. La speranza è che possa essere un nuovo inizio per i nerazzurri, che fino a dicembre sembravano certi della promozione diretta. I crociati, al contrario, sono in caduta libera: nelle ultime due giornate hanno collezionato le sconfitte con Cremonese e Ternana.

DIRETTA PISA PARMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Pisa Parma sarà visibile in diretta in televisione sul satellite per gli abbonati a Sky Sport oppure con una connessione a Internet per gli abbonati a Dazn tramite una SmartTv, una consolle o un decoder apposito o un dispositivo come Chromecast o Amazon Firestic. In streaming, invece, in un caso sarà possibile collegarsi alla piattaforma Sky Go da computer o dispositivi mobile e nell’altro caso tramite computer al sito ufficiale www.dazn.com oppure alle applicazioni ufficiali attraverso smartphone e tablet, oltre che sulla piattaforma Helbiz. L’appuntamento è a partire dalle 18.30

PROBABILI FORMAZIONI PISA PARMA

Le due squadre, nonostante gli impegni ravvicinati, difficilmente faranno turnover: la posta in palio nella diretta Pisa Parma è troppo alta per non schierare i titolari. I padroni di casa sono tornati a vincere nello scorso turno, per cui mister Luca D’Angelo, salvo problemi fisici, metterà in campo sostanzialmente il medesimo undici della gara contro il Monza. Questo il possibile 4-3-3: Nicolas, Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Beruatto, Marin, Nagy, Toure, Torregrossa, Sibili, Puscas. Gli ospiti invece hanno tante assenze con cui fare i conti: Buffon e Pandev difficilmente recupereranno, oltre ai lungodegenti Cassata, Costa, Inglese e Coulibaly. Una vera e propria emergenza per mister Beppe Iachini, che dovrebbe correre ai ripari con un 3-4-1-2 così strutturato: Colombi; Cobbaut, Danilo, Osorio; Del Prato, Sohm, Bernabe Garcia, Rispoli; Vazquez; Benedyczak, Simy.

QUOTE PISA PARMA

Infine andiamo a dare un’occhiata alle quote della diretta Pisa Parma offerte dall’agenzia di scommesse Snai: pare che un successo della capolista sia dato per certo. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, infatti, è quotata a 2,10. Un successo degli ospiti, con il segno 2, è invece fissato a 3,60. Il pareggio, con il segno X, è proposto a 3,15.



