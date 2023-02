Diretta/ Pisa Perugia video streaming tv: i toscani puntano i playoff (Serie B)

DIRETTA PISA PERUGIA: GLI UMBRI SBARCANO IN TOSCANA

La diretta Pisa Perugia, in programma venerdì 24 febbraio alle ore 20:30, racconta di una gara con due squadre aventi obiettivi diversi. I toscani infatti sono in piena corsa playoff, settimi con trentacinque punti e a-5 dal quarto posto. Il nuovo anno però non ha portato grande sicurezza ai neroazzurri, capaci di vincere solamente una volta (in casa della Reggina) nelle sei sfide disputate fin qui. Altalenante seppur con qualche punto in più degli avversari l’andamento recente del Perugia reduce dalla vittoria nel derby con la Ternana e di quelle con Brescia e Perugia, al netto dei ko di Ascoli e Parma più il pari col Palermo.

Il Pisa in casa non è sicuramente l’esempio perfetto di squadra affidabile nell’ultimo periodo, anche se in dodici match è uscito imbattuto otto volte. A pesare come detto è il rendimento recente con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre. Pesano nel computo totale le cattive prestazioni del Perugia lontano dal Renato Curi con ben otto sconfitte nelle tredici partite lontano da casa con solamente tre vittorie.

PISA PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Pisa Perugia sarà disponibile su Sky Sport e Dazn così come sulla piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, stesso modus operandi per Dazn dov’è possibile abbonarsi attraverso canone mensile o annuale.

Inoltre, la diretta di Pisa Perugia è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

PISA PERUGIA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pisa Perugia vedono i toscani schierarsi con il 4-3-2-1. Modulo ad albero di Natale formato da Nicolas in porta, Calabresi-Rus-Hermannsson-Beruatto in difesa. A centrocampo Nagy sarà il regista mentre le due mezzali saranno Toure e Gargiulo. L’unica punta Gliozzi, dietro a Morutan-Sibilli.

I biancorossi si disporranno col 3-4-1-2. Gori in porta, difesa con Sgarbi, Angella e Rosi. Zona nevralgica occupata da Santoro e Capezzi con Casasola esterno destro e Lisi a sinistra. Luperini sarà il trequartista, reduce dalla doppietta nel derby umbro con la Ternana, con l’ex Empoli Ekong e Di Carmine in avanti.











