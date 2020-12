Diretta/ Pisa Pescara (Serie B) streaming video DAZN. Per scacciare la crisi

DIRETTA PISA PESCARA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Pisa Pescara, in diretta dallo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa e in programma martedì 15 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Occasione per scacciare definitivamente la crisi per i toscani: la panchina di D’Angelo ha vacillato dopo i due poker consecutivi incassati dal Pisa contro Cittadella e Spal, ma i nerazzurri hanno avuto poi una reazione d’orgoglio importante, battendo prima 2-1 l’Ascoli in casa nel recupero infrasettimanale e poi vincendo anche contro il Pordenone grazie a un gol di Simone Palombi. Ora il calendario offre una terza chance consecutiva in casa al Pisa contro un Pescara che, nonostante il cambio di allenatore, non sembra aver risolto i suoi problemi. La vittoria di Ascoli aveva regalato fiducia all’ambiente abruzzese, è arrivata poi la doccia gelata del ko contro il Vicenza in una partita combattuta e ricca di emozioni, ma che ha visto i berici passare con un 2-3 allo stadio Adriatico: un risultato che ha lasciato il Pescara al terzultimo posto in classifica, avvicinato dall’Ascoli e sempre con due sole lunghezze di vantaggio sull’Entella ultima in classifica.

DIRETTA PISA PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Pescara non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, come di consueto quando si parla del campionato di Serie B con l’eccezione dell’anticipo; la partita comunque è fornita dalla piattaforma DAZN – per l’appunto – che i clienti potranno attivare come di consueto su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure installandola su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PISA PESCARA

Le probabili formazioni di Pisa Pescara, sfida che andrà in scena presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Luca D’Angelo con un 4-3-1-2: Perilli; Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Gucher, Siega, Mazzitelli; Vido; Marconi, Masucci. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto Breda schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2: Fiorillo; Antei, Bocchetti, Jaroszynski; Ventola, Maistro, Valdifiori, Memushaj, Crecco; Ceter, Galano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Pisa e Pescara, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.15, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.20, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.50.



