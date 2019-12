Diretta Pisa Pordenone/ Streaming video DAZN: i friulani per stupire (Serie B)

Pisa Pordenone sarà diretta dall’arbitro Di Martino questa sera, lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 21.00 allo stadio Arena Garibaldi per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Pisa Pordenone si presenta come una partita molto interessante tra due formazioni che stanno ottenendo buoni risultati in questo campionato, addirittura ottimi per il Pordenone. Se infatti il Pisa si trova a metà classifica con 17 punti, il sorprendente Pordenone ha messo da parte 22 punti. Insomma una gara che potrebbe mettere in palio una posta molto interessante anche in zona playoff, che non doveva essere l’obiettivo di partenza per queste due formazioni entrambe neopromosse dalla Serie B. Nella scorsa giornata ricordiamo che il Pisa ha ottenuto un buon pareggio sul campo del Cittadella, mentre per il Pordenone ecco il capolavoro di un netto successo 3-0 contro il più quotato Perugia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Pisa Pordenone gli abbonati Sky potranno affidarsi al canale 209 della piattaforma satellitare, cioè DAZN 1. Il match infatti sarà disponibile in primis in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a DAZN, che potranno collegarsi tramite pc sul sito dazn.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI PISA PORDENONE

Sguardo adesso rivolto alle probabili formazioni di Pisa Pordenone. Mister D’Angelo dovrebbe disporre i suoi sul terreno di gioco con l’ormai consueto 4-3-1-2. In particolare dovrebbe giocare in porta ancora una volta l’estremo difensore Gori con Birindelli a fungere da terzino destro, Aya nel mezzo al fianco di Benedetti e sulla corsia mancina Liotti. A centrocampo a fungere da play basso ci sarà De Vitis con ai lati Siega e Pinato, mentre come trequartista andrà ad agire il sempre ottimo Minesso. In avanti confermati Moscardelli e Masucci. La risposta del Pordenone verrà affidata ad un modulo assolutamente speculare a quello della formazione toscana. Tra i pali troviamo Di Gregorio, i due centrali difensivi sono Barison e Camporese, con Almici nelle vesti di terzino destro e dall’altra parte De Agostini. Davanti alla difesa ecco il perno centrale Pasa con Pobega e Misuraca come mezzali e Gavazzi più alto, alle spalle dei due attaccanti Strizzolo e Ciurria.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai ecco che Pisa Pordenone dovrebbe essere un incontro estremamente equilibrato. Entrando maggiormente nel merito osserviamo che l’eventuale successo della formazione toscana darebbe diritto ad una quota pari a 2,50 per il segno 1 mentre il pareggio – naturalmente segno X – è stato fissato ad una quota di 3,05 e la vittoria della formazione ospite vale una quota di 2,95 per chi avrà creduto nel segno 2.



