Diretta Pisa Pordenone/ Streaming video DAZN: i toscani sono in ripresa (Serie B)

Pisa Pordenone sarà diretta dal signor Marco Serra: alle ore 14:00 di sabato 12 dicembre l’Arena Garibaldi ospita la partita valida per l’undicesima giornata nel campionato di Serie B 2020-2021. Incrocio particolarmente interessante tra due squadre che hanno obiettivi diversi, ma al momento una classifica abbastanza simile: dopo le scoppole ricevute i toscani si sono rialzati rimontando l’Ascoli nel recupero, e vincendo una partita fondamentale (solo la seconda nel loro campionato) per allontanare la zona retrocessione e provare a respirare per qualche settimana, pur sapendo che il compito non è affatto terminato. Per quanto riguarda il Pordenone, ci sarebbe una promozione da andare a prendere ma i ramarri non sono ancora riusciti a trovare il giusto ritmo nel torneo, l’ultimo pareggio contro l’Empoli è stato tutto sommato buono ma si è anche trattato di due punti persi in casa. Vedremo quindi quello che succederà nella diretta di Pisa Pordenone, intanto mentre aspettiamo che la partita cominci proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PISA PORDENONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Pordenone non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, come di consueto quando si parla del campionato di Serie B con l’eccezione dell’anticipo; la partita comunque è fornita dalla piattaforma DAZN – per l’appunto – che i clienti potranno attivare come di consueto su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure installandola su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PISA PORDENONE

Per Pisa Pordenone Luca D’Angelo medita la conferma del 4-3-1-2, magari cambiando qualcosa visti gli impegni ravvicinati: il matchwinner Birindelli per Belli a sinistra (ma c’è anche Eros Pisano), Vido davanti al posto di Marconi o Palombi con Masucci che può sostituire l’altro, Gucher in mediana per Marius Marin o Siega, con quest’ultimo che può avanzare sulla trequarti sfilando la maglia a Soddimo. A completare la difesa davanti a Perilli dovrebbero invece essere Simone Bendetti e Antonio Caracciolo, come centrali, e Lisi a sinistra. Attilio Tesser utilizza da sempre un modulo speculare: rispetto all’ultimo match Bassoli e Barison vogliono un posto al centro della difesa – ma Camporese e Vogliacco sono in vantaggio – Berra e Chrzanowski giocheranno sugli esterni bassi mentre Calò sarà sempre il riferimento in mezzo al campo, con Scavone e Misuraca che potrebbero sostituire i due interni Magnino e Pasa anche per naturale turnover. Avremo poi un trequartista che uscirà dal ballottaggio tra Ciurria e Mallamo, nel reparto avanzato ci prova Butic che deve vincere la concorrenza di Musiolik e Davide Diaw.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico per Pisa Pordenone, e quindi possiamo andare a vedere quali siano le quote previste: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,70 volte quanto puntato, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una cifra pari a 2,85 volte la giocata. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, porta in dote invece 2,95 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.



