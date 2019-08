Diretta Pisa Potenza/ Streaming video e tv, facile per i nerazzurri? (Coppa Italia)

Pisa Potenza, diretta dall’arbitro Baroni della sezione di Firenze questa sera, domenica 11 agosto 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, sarà una delle sfide relative al secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia per la nuova edizione 2019-2020. Esordio nella competizione in questa Pisa Potenza per i nerazzurri toscani che sono reduci dalla promozione in cadetteria ottenuta al termine dello scorso campionato di Serie C battendo la Triestina in trasferta nella finale play off. Il Potenza, tra le rivelazioni dello scorso campionato di Serie C concluso con un piazzamento d’alta classifica e la partecipazione ai play off, ha invece già superato un turno in questa competizione, battendo 2-0 i sardi del Lanusei in un match decisosi solamente nella seconda frazione di gioco.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pisa Potenza non sarà visibile in diretta tv sui canali satellitari o sul digitale terrestre, in chiaro o a pagamento, come le altre sfide di questo secondo turno di Coppa Italia. Non ci sarà neanche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video via internet, si potranno però avere aggiornamenti consultando i profili social ufficiali dei due club sulle varie piattaforme tra Facebook, Twitter o Instagram.

PISA POTENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Chiediamoci adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni che dovrebbero scontrarsi in Pisa Potenza, domenica 11 agosto 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, match valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Il Pisa allenato da Luca D’Angelo dovrebbe giocare con un 3-5-2 schierato con Gori; Benedetti, De Vitis, Meroni; Belli, Lisi; Gucher, Marin, Minesso; Masucci, Moscardelli. Risponderà il Potenza allenato da Nicola Ragno con un 4-3-3 così schierato: Breza; Emerson, Di Somma, Panico, Viteritti; Iuliano, Dettori, Ricci; Isgrò, Murano, Silvestri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA