Diretta Pisa Pro Vercelli streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole di domenica 27 luglio.

DIRETTA PISA PRO VERCELLI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Stiamo per vivere la diretta Pisa Pro Vercelli, che ha dei precedenti in termini ufficiali: se ne contano addirittura 26, il bilancio parla in favore della squadra toscana ma siamo in realtà in equilibrio stretto, perché le vittorie del Pisa sono 10 contro i 9 successi della Pro Vercelli e di conseguenza abbiamo anche 7 pareggi. Le due squadre non si affrontano dalla stagione 2018-2019, nel girone A di Serie C1: doppia vittoria per 2-1 da parte del Pisa, mentre l’ultima affermazione della Pro Vercelli, arrivata in trasferta, è del gennaio 2012 in Prima Divisione Lega Pro con un sonoro 4-1 all’Arena Garibaldi.

Tuttavia oggi il grande protagonista è Alberto Gilardino: nel 2019-2020, stagione del Covid, ha infatti allenato la Pro Vercelli come prima esperienza da tecnico tra i professionisti, in 26 partite (la regular season era stata interrotta e non più ripresa) aveva centrato 31 punti piazzando la squadra al quattordicesimo posto, risultato modesto ma va detto che i piemontesi sono calati da tempo, e infatti come abbiamo visto si sonosalvati solo attraverso il playout nell’ultima stagione. Adesso però bisogna dare immediatamente la parola al campo, perché ci siamo davvero: la diretta Pisa Pro Vercelli sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA PISA PRO VERCELLI IN STREAMING VIDEO TV

Non sarà possibile seguire la diretta Pisa Pro Vercelli in tv, ma lo stesso va detto anche per un eventuale servizio di diretta streaming video.

PISA PRO VERCELLI: I TOSCANI NON SI FERMANO!

Eccoci alla diretta Pisa Pro Vercelli, un’altra amichevole estiva per la squadra toscana che si trova in ritiro in Valle d’Aosta: alle ore 17:30 di domenica 27 luglio 2025 l’avversaria è la squadra piemontese di Serie C, salva attraverso il playout e che vedremo tra qualche giorno anche contro il Parma.

Prosegue dunque la preparazione del Pisa al prossimo campionato, quello del grande ritorno in Serie A: per il momento Alberto Gilardino non ha di che lamentarsi, anche se certamente le squadre affrontate nelle prime uscite sono state sostanzialmente delle compagne di sgambata e poco più.

Il Bra, neopromosso in Serie C, è stato spazzato via con un 5-0; certamente il risultato non era importante ma sono arrivate buone indicazioni da un Pisa che lentamente sta trovando la sua identità dopo aver cambiato allenatore.

Scopriremo qualcosa di più anche con l’imminente diretta Pisa Pro Vercelli che tra poco arriverà a farci compagnia, intanto possiamo dire qualcosa sulle possibili scelte di Gilardino che, ad ogni buon conto, farà sicuramente ruotare tutta la rosa a disposizione nel tentativo di trovare la formula giusta.

PROBABILI FORMAZIONI PISA PRO VERCELLI

Il primo nome che dobbiamo citare nella diretta Pisa Pro Vercelli è sicuramente quello di Louis Thomas Buffon, del quale avevamo già parlato: figlio di Gigi e Alena Seredova, ha scelto la Repubblica Ceca come nazionale da rappresentare ed è impegnato nell’Under 18, Gilardino lo ha aggregato in prima squadra e lui ha già ripagato segnando un bel gol nella prima amichevole, contro il Bra ha avuto a disposizione circa mezz’ora e si tratta di un esterno offensivo che tutto sommato potrà ritagliarsi i suoi spazi, se sarà ovviamente confermato nella rosa.

Gilardino poi ha raccolto buone indicazioni da altri interpreti, per esempio Lusuardi che ha segnato una doppietta; davanti si è affidato ancora una volta a Lind e Moreo giocando stavolta con Piccinini come titolare, ricordiamo che sono presenti anche i due Tramoni e poi un giocatore come Nicholas Bonfanti che già da giovane aveva fatto vedere belle cose, e adesso in Serie A sarà chiamato alla stagione del salto di qualità. Un altro tema curioso è quello del portiere: di fatto Semper e Nicolas danno la sensazione di partire alla pari, fino a questo momento è sempre stato il primo a partire titolare ma questo potrebbe voler dire poco…