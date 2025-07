Diretta Pisa Rappresentativa Valle d'Aosta streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole della squadra toscana.

DIRETTA PISA RAPPRESENTATIVA VALLE D’AOSTA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo pronti a raccontare la diretta Pisa Rappresentativa Valle d’Aosta, abbiamo chiaramente già detto di come i toscani, che sfideranno l’Atalanta alla prima giornata, non siano più abituati a preparare una stagione in massima serie visto che l’ultima volta risale al 1990, all’inizio di un’annata che il Pisa aveva stappato con due vittorie consecutive e le prime tre partite senza subire gol, per poi calare inesorabilmente e retrocedere con il terzultimo posto in classifica (all’epoca in Serie B andavano in quattro) ma ben staccato dal Cagliari di Claudio Ranieri, ultima a salvarsi. Ecco: all’epoca, Alberto Gilardino aveva 8-9 anni, e iniziava a muovere i primi passi nella Cossatese, la squadra del suo Paese.

Si è dunque lanciato dalla provincia alla città (Biella) per poi entrare negli Allievi del Piacenza, e iniziare una carriera che lo ha portato nella Top Ten dei migliori marcatori della Serie A. Grande attaccante lui, grande attaccante Filippo Inzaghi che lo ha preceduto sulla panchina del Pisa, i due sono anche stati compagni di squadra nel Milan e insieme hanno vinto la Champions League (erano tra l’altro in competizione diretta per la maglia) e ovviamente il Mondiale del 2006, in cui Gilardino segnò contro gli Stati Uniti e servì ad Alessandro Del Piero l’assist per il gol che chiuse la semifinale contro la Germania. Adesso parola al campo: la diretta Pisa Rappresentativa Valle d’Aosta prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PISA RAPPRESENTATIVA VALLE D’AOSTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere disponibile una diretta Pisa Rappresentativa Valle d’Aosta, l’amichevole quindi non potrà essere seguita nemmeno in diretta streaming video.

PISA RAPPRESENTATIVA VALLE D’AOSTA: GRANDE CURIOSITÀ!

La diretta Pisa Rappresentativa Valle d’Aosta ci tiene compagnia a partire dalle ore 18:00 di domenica 20 agosto: c’è grande curiosità per questa amichevole perché, per quanto sia solo una sgambata, rappresenta, dopo 34 anni, la prima uscita estiva dei toscani in preparazione della Serie A.

La grande promozione targata Filippo Inzaghi ha fatto impazzire un’intera città, ma è già un ricordo: il tecnico piacentino ha scelto di rimanere in Serie B e riprovarci con il Palermo, il Pisa si è allora affidato ad Alberto Gilardino che deve riscattare l’esonero subito dal Genoa.

A dire il vero l’ex attaccante biellese non aveva fatto malissimo nella sua esperienza in massina serie, adesso chiaramente l’asticella si alza perché tenere i toscani in Serie A è una missione complicata, dunque sarà interessante scoprire cosa succederà.

Noi però al momento dobbiamo parlare della diretta Pisa Rappresentativa Valle d'Aosta, come detto un primo test per valutare alcune scelte tattiche e sondare la condizione dei calciatori; anche così possiamo comunque provare a ipotizzare una prima formazione per Gilardino, ed è quello che facciamo ora.

PROBABILI FORMAZIONI PISA RAPPRESENTATIVA VALLE D’AOSTA

Un primo dato sulle scelte di campo per la diretta Pisa Rappresentativa Valle d’Aosta: Gilardino con il Genoa utilizzava prevalentemente il 3-5-2 e poi era brevemente passato al 4-2-3-1 prima dell’esonero, mentre Pippo Inzaghi ha portato i toscani in Serie A rimanendo fedelissimo al 3-4-2-1.

Possiamo allora pensare che sia questo il modulo di partenza, con eventuali variazioni sul tema; circa le scelte per oggi, facciamo qualche ipotesi: in porta Semper e staffetta con il giovane Vukovic, difesa nella quale Gilardino testerà i giovani Mbambi e Sapola per capire se siano già pronti.

Naturalmente restano validi Antonio Caracciolo, Calabresi e Lusardi oltre a Canestrelli; sulle corsie laterali Durmush a destra e Angori a sinistra, ma con Arena, Mlakar Lisandru Tramoni in alternativa. Poi la zona mediana con Léris, Piccinin e Marius Marin che gireranno durante l’amichevole; Matteo Tramoni, uno degli eroi della promozione, solitamente gioca alle spalle degli attaccanti e a fargli compagnia potrebbe essere ancora Moreo, come centravanti abbiamo il ballottaggio che contempla Lind, Meister, Nicholas Bonfanti e Giani.