Diretta/ Pisa Reggiana (Serie B) streaming video DAZN: voglia di confermarsi

DIRETTA PISA REGGIANA: TOSCANI FAVORITI!

Pisa Reggiana, in diretta dallo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, in programma sabato 30 gennaio 2021 alle ore 16.00, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Voglia di confermarsi per due squadre che stanno innanzitutto tentando di allontanarsi dalla zona calda della classifica. E’ reduce da una battuta d’arresto il Pisa che è uscito sconfitto dal campo dell’Entella, restando a 23 punti in classifica a +5 dalla zona retrocessione ma con il rammarico di non riuscire a centrare il salto di qualità ogni volta che se ne presenta l’occasione. La Reggiana ha agganciato la Cremonese al quintultimo posto proprio grazie all’ultima vittoria, 2-1 al Vicenza e una vera e propria boccata d’ossigeno per la formazione granata, che era reduce da una pesantissima serie di 5 sconfitte consecutive in campionato, avendo peraltro ottenuto un solo punto nelle ultime 8 partite disputate in Serie B. Una crisi che ha vanificato quello che era stato il buon inizio di campionato della formazione emiliana, tornata sul palcoscenico della cadetteria dopo oltre vent’anni.

DIRETTA PISA REGGIANA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Reggiana non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PISA REGGIANA

Le probabili formazioni della sfida tra Pisa e Reggiana allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. I padroni di casa allenati da Luca D’Angelo scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Perilli; Birindelli, Caracciolo, Meroni, Lisi; Gucher, Marin, Mazzitelli; Soddimo; Marconi, Vido. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Massimiliano Alvini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Cerofolini; Libutti, Rozzio, Ajeti, Gyamfi; Muratore, Del Pinto, Laribi; Radrezza; Ardemagni, Kargbo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Pisa Reggiana: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 1.92 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 4.00 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.30 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

