Diretta Pisa Reggina/ Streaming video tv: è un testa-coda al ‘Garibaldi’! (Serie B)

DIRETTA PISA REGGINA: OCCHIO AL FATTORE INZAGHI!

Pisa Reggina è la diretta che andrà in scena alle ore 14.00 all’Arena Garibaldi in occasione della quinta giornata del campionato di Serie B. A sfidarsi sono due squadre che stanno vivendo momenti opposti. I nerazzurri infatti hanno registrato un inizio di stagione da horror, dato che finora hanno conquistato soltanto un punto e sono il fanalino di coda insieme al Perugia. Gli amaranto al contrario hanno dato il meglio di sé, tanto che si trovano in vetta alla classifica con nove punti insieme a Frosinone e Brescia.

DIRETTA/ Sudtirol Pisa (risultato finale 2-1): Rover la ribalta con due rigori

I risultati dello scorso turno confermano lo scenario in questione. La squadra di Rolando Maran infatti ha incassato una sconfitta in casa del neo-promosso Sudtirol, mentre la compagine di Pippo Inzaghi ha ottenuto un trionfo netto tra le mura amiche contro il Palermo, nonostante sia stata costretta a disputare gran parte del secondo tempo in inferiorità numerica.

DIRETTA/ Reggina Palermo (risultato finale 3-0) video streaming tv: la chiude Liotti

PISA REGGINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Pisa Reggina sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pisa Reggina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Reggina Sudtirol (risultato finale 4-0): poker amaranto!

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Pisa Reggina in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PISA REGGINA

Le probabili formazioni della diretta Pisa Reggina anticipano che ci sarà qualche cambio in occasione della quinta giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa ritroveranno Calabresi, che ha scontato un turno di squalifica. Il tecnico Rolando Maran, nel suo 4-3-2-1, dovrebbe inserirlo dal 1′. L’undici iniziale dei nerazzurri potrebbe essere questo: Nicolas; Beruatto, Jureskin, Hermannsson, Calabresi; Marin, Mastinu, Toure; Ionita, Masucci; Torregrossa.

Gli ospiti invece dovranno fare a meno in difesa di Cionek, espulso nello scorso turno di campionato. A sostituirlo presumibilmente sarà Camporese. La formazione del tecnico Pippo Inzaghi potrebbe essere questa sulla base del consueto 4-3-3: Colombi; Camporese, Gagliolo, Giraudo, Liotti; Fabbian, Pierozzi, Crisetig; Ricci, Menez, Rivas.

QUOTE PISA REGGINA

I bookmakers preannunciano una partita non scontata. Le quote della diretta Pisa Reggina infatti si rivelano piuttosto equilibrate, nonostante le posizioni opposte delle due squadre in classifica. Andiamo a vedere quelle offerte da Eurobet. L’agenzia di scommesse propone la vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, a 2.05, mentre il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova a 3.75. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.25.

