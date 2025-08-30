Diretta Pisa Roma streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata di Serie A.

DIRETTA PISA ROMA: I TOSCANI TORNANO A CASA!

Ci prepariamo alla diretta Pisa Roma, partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 30 agosto nel calendario della seconda giornata di Serie A 2025-2026. Il Pisa ce l’ha fatta: esordirà in casa nella sua Arena Garibaldi, che torna ad assaporare le atmosfere del massimo campionato dopo un’attesa durata 34 anni.

I riflettori se li prende inevitabilmente anche la Roma, che ha inaugurato il nuovo corso di Gian Piero Gasperini con una vittoria: piegato l’ostico Bologna con un gol di Wesley, soprattutto i giallorossi hanno messo in campo una prestazione brillante che fa ben sperare per il futuro, la squadra può davvero fare ottime cose.

Il Pisa al ritorno in Serie A ha messo a dura prova l’Atalanta: il pareggio maturato a Bergamo è un risultato più che positivo nella corsa alla salvezza, adesso la prima in casa contro una big per provare a fare un ulteriore passo avanti.

Aspettando di scoprire quello che succederà nel corso della diretta Pisa Roma, concentriamoci adesso su come le due squadre approcceranno la partita in termini dei calciatori che saranno scelti da parte dei due allenatori; è arrivato il momento di dare uno sguardo più ravvicinato alle probabili formazioni qui all’Arena Garibaldi.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE PISA ROMA

Potrete avvalervi di Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 per la diretta Pisa Roma sui canali tv – in abbonamento – la diretta streaming video sarà fornita da Sky Go e Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI PISA ROMA

Gilardino ha aperto il campionato con il 3-4-2-1, e verso la diretta Pisa Roma ha in particolare tre punti di domanda: in difesa Denoon si gioca la maglia con Calabresi per affiancare Antonio Caracciolo e Canestrelli a protezione di Semper, davanti invece Cuadrado insidia Moreo e Nzola deve provare a scalzare Meister dal ruolo di prima punta. Ci sarà regolarmente Matteo Tramoni sulla trequarti, così come non dovrebbe cambiare un centrocampo imperniato su Marius Marin e Aebischer in posizione centrale, con Idrissa Touré schierato largo a destra e Angori che percorre invece la corsia mancina.

Naturalmente modulo speculare per la Roma di Gasperini, che ha perso Bailey al primo allenamento; sulla trequarti ballottaggio argentino Dybala-Matias Soulé mentre dovrebbe esserci El Shaarawy, Evan Ferguson rimane favorito su Dovbyk che non incontra la stima tecnica del suo allenatore. Centrocampo tutto confermato: Manu Koné e Cristante vanno in mezzo, Wesley già decisivo opera a destra, a sinistra Angeliño che con l’arrivo di Gasperini veniva dato in uscita e invece è ancora titolare. A protezione di Svilar si piazzano Hermoso, Gianluca Mancini e N’Dicka, anche qui senza sorprese.

PRONOSTICO E QUOTE PISA ROMA

Per la diretta Pisa Roma le quote che sono state garantite dalla Snai rivelano come il segno 2 per la vittoria della squadra giallorossa abbia un valore corrispondente a 1,70 volte quanto messo sul tavolo, invece il segno 1 che regola il successo dei toscani vi farebbe guadagnare 4,90 volte l’importo investito e infine abbiamo il segno X sul quale puntare per l’opzione del pareggio, con questo bookmaker intaschereste una somma equivalente a 3,70 volte la posta in palio.