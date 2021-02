Diretta Pisa Salernitana/ Streaming video Rai: match delicato per entrambe (Serie B)

DIRETTA PISA SALERNITANA: CASTORI VUOLE I 3 PUNTI!

Pisa Salernitana sarà in diretta dall’Arena Garibaldi, alle ore 19:00 di martedì 9 febbraio: nuovo turno infrasettimanale nel campionato di Serie B 2020-2021, questo valido per la 22^ giornata. Battuta dalla Cremonese allo Zini, la squadra toscana non sta riuscendo a risalire la corrente: avevamo avuto un ottimo periodo ritrovandosi e allontanando la zona calda della classifica ma sembra aver pagato lo sforzo e così si ritrova ancora una volta a inseguire, sempre sognando idealmente un posto nei playoff ma sapendo che la corsa sarà molto complicata.

La Salernitana è reduce dal pareggio interno contro il Chievo: un risultato che possiamo considerare positivo, ma che ha impedito ai granata di fare il salto di qualità e staccare la concorrenza avvicinando l’Empoli, anche se ovviamente la posizione in classifica resta ottima nella lotta per la promozione diretta. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Pisa Salernitana, ma nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali della partita, leggendo insieme per prima cosa le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni.

DIRETTA PISA SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Salernitana è quella che per questo turno di Serie B sarà trasmessa in chiaro per tutti dalla televisione di stato: come di consueto dunque l’appuntamento è su Rai Sport + HD, canale al numero 57 del vostro televisore, e sarà la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, mettendo a disposizione senza costi aggiuntivi il sito o l’app ufficiali di Rai Play ai quali dovrete accedere con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PISA SALERNITANA

In Pisa Salernitana Luca D’Angelo potrebbe ridare una maglia da titolare a Marconi, che giocherebbe al fianco di uno tra Vido e Palombi; a centrocampo, schierato a quattro, Marsura e Lisi rischiano sull’attacco di Mastinu, Soddimo e Siega mentre in mezzo sono Gucher e De Vitis che reclamano una maglia, che potrebbero eventualmente strappare a Marius Marin e Mazzitelli. In difesa Antonio Caracciolo e Varnier si dispongono davanti a Gori, Samuele Birindelli e Andrea Beghetto saranno invece i laterali bassi. È un 3-4-1-2 quello della Salernitana, con Bogdan, Mantovani e Gyomber a proteggere il portiere Belec e due esterni che dovrebbero essere Casasola e Jaroszynski, che partiranno dal centrocampo dando supporto a Dziczek e André Anderson che potrebbero tornare a fare compagnia a Di Tacchio, come sempre schierato da riferimento centrale – dove se la gioca anche Schiavone. Per la corsia occhio anche a Cicerelli, davanti Gondo insidia le maglie di Tutino e Djuric che ancora una volta partono in vantaggio.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico per Pisa Salernitana, e allora andiamo a vedere cosa ci riservano le quote del bookmaker: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,35 volte la posta sul piatto; per il segno X che regola il pareggio la vincita ammonterebbe a 2,90 volte l’importo investito, mentre il segno 2 sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti porta in dote una cifra corrispondente a 3,40 volte quello che avrete scelto di giocare per la partita.



