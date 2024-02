DIRETTA/ Pisa Sampdoria (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie B, 10 febbraio 2024)

DIRETTA PISA SAMPDORIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Facciamo una lezione di storia calcistica prima di immergerci insieme nel rettangolo da gioco della diretta di Pisa Sampdoria, poiché queste due squadre negli anni settanta ed ottanta, si estendeva oltre il terreno di gioco, coinvolgendo anche le rispettive tifoserie, notoriamente in conflitto. Le sfide tra le due squadre erano caratterizzate da un’atmosfera tesa e scontri fisici frequenti, alimentati anche da episodi di violenza tra i sostenitori durante amichevoli estive a Viareggio negli anni ottanta. Nel contesto della Serie B, Sampdoria e Pisa si sono scontrate quattro volte a Genova, e in ogni occasione il risultato è stato un pareggio.

Video/ Sampdoria Modena (2-2) gol e highlights: Palumbo trova la doppietta su rigore (3 febbraio 2024)

La prima di queste partite, risalente al 18 settembre 1966, è stata anche l’esordio casalingo della Sampdoria, reduce dalla retrocessione. Nonostante il tecnico Fulvio Bernardini schierasse una squadra di talento, composta da giocatori come Dordoni, Delfino, Tentorio, Morini, Salvi, Vieri, Cristin, Frustalupi e Francesconi, il Pisa non riuscì a violare la porta difesa da De Min, terminando la partita senza reti. Nonostante il pareggio, entrambe le squadre raggiunsero la promozione in Serie A al termine della stagione. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Sampdoria Modena (risultato finale 2-2): doppietta di Palumbo! (Serie B, 3 febbraio 2024)

PISA SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta di Pisa Sampdoria bisognerà possedere un abbonamento alla piattaforma online di Dazn, che detiene insieme a Sky i diritti per la Serie B, quindi in caso tramite l’acquisto del pacchetto calcio si potrà gustare questo match anche dai canali dal 201 in poi di Sky.

LA PRESENTAZIONE

Prendiamo posto a sedere, ognuno sul posto preferito del divano per questa diretta di Pisa Sampdoria, scontro che inizierà oggi 10 febbraio 2024 alle ore 16,15. Il Pisa è attualmente al 13º posto, mentre la Samp è al 14esimo invece. Uno scontro che potrebbe dare un po’ di slancio oppure affossare una delle due compagini, quindi è avvero molto intrigante.

Diretta/ Cosenza Pisa (risultato finale 1-1): pareggio agguantato! (Serie B, 3 febbraio 2024)

Entrambe le squadre arrivano a questa partita con un pareggio nelle precedenti uscite. I toscani hanno ottenuto un 1-1 contro il Cosenza, mentre la Sampdoria ha condiviso i punti con il Modena in un emozionante 2-2. Ora però, tutto si annulla per questo nuovo capitolo.

PISA SAMPDORIA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo ora a focalizzarci sulle probabili formazioni di Pisa Sampdoria, cercando chi potrà lasciare il segno in questo match. I padroni di casa adotteranno un 4-2-3-1 focalizzato sull’aspetto offensivo. Valoti sarà posizionato sulla trequarti, contribuendo a orchestrare l’attacco e a tirare in porta qualora ce ne fosse l’occasione..

D’altra parte del campo, la Sampdoria dovrebbe schierarsi con un 4-3-2-1, con l’allenatore Andrea Pirlo alla guida. Tuttavia è probabile che Piccinini, dopo una prestazione precedente alquanto deludente, non faccia parte dell’undici iniziale.

PISA SAMPDORIA, LE QUOTE

In ultima analisi vediamo le quote per la diretta di Pisa Sampdoria con il sito di Bwin: la vittoria della formazione di casa viene messa a 2,3 ed è un affare, mentre il pareggio distinto dal segno X viene quotato a 2,6. La vittoria della Sampdoria invece è quotata a 2,4.











© RIPRODUZIONE RISERVATA