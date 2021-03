Diretta/ Pisa Spal (Serie B) streaming video Rai. Obiettivo play off

DIRETTA PISA SPAL: TORNA PROTAGONISTA LA SERIE B

Pisa Spal, in diretta lunedì 15 marzo 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Obiettivo play off per entrambe le squadre che si trovano al momento proprio nella zona di confine del campionato cadetto per la qualificazione alla post season. Ottava la Spal a quota 42 punti dopo il pari interno contro l’Entella, nono il Pisa che insegue a 5 lunghezze di distanza dopo la sconfitta sul campo del Cittadella. L’inizio di campionato dei toscani non era stato affatto brillante e per questo era importante per loro soprattutto allontanarsi dalla zona più calda della classifica. Missione compiuta a +9 dalla zona play out, ma ai nerazzurri finora è mancata qualcosa per puntare più in alto. Lo stesso vale per la Spal che avrebbe sperato di inserirsi nella lotta per i primi due posti, che resta comunque a soli 5 punti di distanza in una classifica molto corta. Ma lo 0-0 contro l’ultima in classifica di sabato scorso ha dimostrato come il ritmo d’alta classifica sia ancora lontano dall’essere trovato dagli estensi, che hanno vinto solo una delle ultime 5 partite disputate in campionato.

DIRETTA PISA SPAL STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Spal è quella che per questo turno di Serie B sarà trasmessa in chiaro per tutti dalla televisione di stato: come di consueto dunque l’appuntamento è su Rai Sport + HD, canale al numero 57 del vostro televisore, e sarà la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, mettendo a disposizione senza costi aggiuntivi il sito o l’app ufficiali di Rai Play ai quali dovrete accedere con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PISA SPAL

Le probabili formazioni della sfida tra Pisa e Spal presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. I padroni di casa allenati da Luca D’Angelo scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Gori; Birindelli, De Vitis, Benedetti, Beghetto; Gucher, Mazzitelli, Marin; Siega; Palombi, Marconi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Pasquale Marino con un 3-5-1-1 così disposto dal primo minuto: Berisha; Okoli, Vicari, Ranieri; Sernicola, Mora, Esposito, Valoti, Sala; Asencio, Di Francesco.

QUOTE E PRONOSTICO PISA SPAL

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Pisa e Spal, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.95 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.90 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.60 volte la posta scommessa.

