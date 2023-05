Diretta/ Pisa Spal streaming video tv: nerazzurri chiamati all’ultimo sprint

DIRETTA PISA SPAL, I TOSCANI PUNTANO AI PLAYOFF

La diretta Pisa Spal, in programma venerdì 19 maggio alle ore 20:30, rappresenta per i toscani l’ultima possibilità di partecipare ai playoff. I neroazzurri sono infatti chiamati assolutamente a vincere, anche se questo potrebbe non bastare per prendere parte alle fasi finali per un posto in Serie A. Il Pisa è attualmente nono a -1 dal Palermo che giocherà in casa con il Brescia e che ha come obiettivo quello di vincere per evitare che lo stesso Pisa e una tra Reggina e Ascoli prendano il loro posto.

Per la Spal poco da raccontare: la situazione è ormai aritmeticamente compromessa con la sconfitta dell’ultimo turno con il Parma che ha sancito la retrocessione matematica in Serie C. Un triste epilogo per i biancoazzurri che fino a qualche anno fa lottavano in Serie A mentre ora si ritroveranno ad affrontare almeno una stagione nella terza divisione del calcio italiano.

PISA SPAL, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Pisa Spal sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Pisa Spal è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

PISA SPAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pisa Spal vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-1-2. In porta Nicolas, in difesa ci saranno Calabresi con Caracciolo, Barba e Beruatto. In mediana Nagy insieme a De Vitis e Mastinu con Sibilli trequartista e Gliozzi-Torregrossa in attacco.

La Spal risponde con il 4-3-1-2. In porta Pomini, retroguardia formata da Dalle Mura, Meccariello, Varnier e Dickmann. Nella zona nevralgica del campo Maistro, Prati e Contiliano si divideranno il centrocampo mentre Tunjov sarà il trequartista alle spalle di La Mantia e Moncini.

PISA SPAL, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Pisa Spal danno per favorita di gran lunga la squadra toscana a 1.55. Sempre secondo bet365, il segno X è dato a 4 mentre il 2 fisso lo possiamo trovare a 6.50.

Molto equilibrato il discorso Over e Under 2.5 rispettivamente 1.88 e 1.98 mentre c’è un po’ più di distacco tra il Gol e il No Gol, 1.95 a 1.80.

