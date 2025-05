DIRETTA PISA SUDTIROL, BIANCOROSSI INCERTI SUL FUTURO

Inizia venerdì 9 maggio 2025 alle ore 20:30 la diretta Pisa Sudtirol. Presso l’Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani prosegue la festa dei padroni di casa dopo la promozione in Serie A ottenuta nelle scorse giornate senza dover passare dai playoff. I nerazzurri, che hanno perso nel turno precedente contro il Bari in trasferta, non possono più essere raggiunti o scalzati in classifica dallo Spezia, terzo e costretto ad allungare la stagione una volta concluso il torneo.

Chi deve ancora definire invece il proprio futuro è il Sudtirol, adesso a quarantaquattro punti in undicesima posizione come Modena e Carrarese, tra cui si colloca. I biancorossi hanno ancora margine per centrare la qualificazione ai playoff potendo agganciare il Bari ancora a quota quarantasette ma devono pure prestare parecchia attenzione alle inseguitrici. Gli uomini di mister Castori devono assolutamente evitare di essere trascinati in zona retrocessione dove si piazza il Brescia, che punta a far valere il vantaggio acquisito negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti.

DIRETTA PISA SUDTIROL INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’appuntamento con Pisa Sudtirol è su LaB channel oppure su DAZN. Iscriviti al canale presente sulla piattaforma Amazon Prime Video oppure scegli di usare l’applicazione di Dazn, così come il sito ufficiale, per non perderti nemmeno un istante della sfida.

PISA SUDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pisa Sudtirol ci fanno pensare al 3-4-2-1 con Semper, Rus, Caracciolo, Canestrelli, Tourè, Abildgaard, Marin, Angori, Meister, Tramoni e Lind per quanto riguarda lo schieramento di partenza della squadra allenata da mister Filippo Inzaghi. La soluzione per contrastare i nerazzurri adottata da mister Castori dovrebbe quindi essere l’impiego del 3-5-2 con Adamonis, Veseli, Pietrangeli, Giorgini, Molina, Praszelik, Pyythia, Casiraghi, Barreca, Merkaj e Odogwu.

DIRETTA PISA SUDTIROL, LE QUOTE

La classifica influenza pesantemente le quote fornite dai bookmakers per l’esito finale di questa diretta Pisa Sudtirol. Se valutiamo per esempio quanto proposto da Sisal, possiamo constatare che il successo dei padroni di casa è pagato ad appena 1.80 ed i toscani sono dunque molto più che favoriti per la conquista dei tre punti in palio. La vittoria dei biancorossi è invece quotata a ben 5.50 mentre il pareggio è infine un punteggio molto più abbordabile col segno x fissato a 2.90.