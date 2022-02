Diretta/ Pisa Ternana streaming video tv: toscani in frenata? (Serie B)

DIRETTA PISA TERNANA: OCCHIO A LUCARELLI…

Pisa Ternana, in diretta sabato 12 febbraio 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi di Pisa sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Toscani in frenata con due pareggi arrivati dopo la sconfitta interna contro il Frosinone: 0-0 contro la Spal e 1-1 sul campo dell’Alessandria, i toscani mantengono la seconda posizione ma è bagarre in vetta alla classifica del campionato cadetto, con i nerazzurri costretti a lasciare il primato al Lecce.

La Ternana nell’ultimo turno disputato ha compiuto invece un altro passo in avanti importante verso la salvezza battendo 2-0 la Reggina in casa e tornando alla vittoria dopo 6 partite di fila senza successo, con gli umbri ora di nuovo a +6 sulla zona play out. Nella sfida d’andata il Pisa ha calato il poker vincendo 1-4 in casa dei rossoverdi mentre al 21 gennaio 2017 risale l’ultimo match disputato in casa dei toscani, Pisa anche in quel caso vincente ma di misura, 1-0, contro la Ternana.

DIRETTA PISA TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Ternana sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI PISA TERNANA

Le probabili formazioni della diretta Pisa Ternana, match che andrà in scena all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. Per il Pisa, Luca d’Angelo schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nicolas; Birindelli, Caracciolo, Leverbe, Beruatto; Marin, Nagy, Touré; Mastinu; Masucci, Torregrossa. Risponderà la Ternana allenata da Cristiano Lucarelli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Iannarilli; Defendi, Sorensen, Capuano, Celli; Palumbo, Agazzi; Partipilo, Koutsoupias, Falletti; Donnarumma.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pisa Ternana all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pisa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Ternana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.



