Diretta/ Pisa Ternana streaming video tv: umbri a caccia del gol (Serie B)

DIRETTA PISA TERNANA: GRANDE SFIDA!

Pisa Ternana, in diretta sabato 26 novembre 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie B. Cristiano Lucarelli ancora a caccia del gol dopo 3 0-0 consecutivi contro Bari, Spal e Brescia. Un crocevia di calendario complicato che ha garantito ai rossoverdi di restare nella zona alta della classifica, pur scivolando a -8 dal Frosinone capolista e a -3 dalla Reggina seconda.

DIRETTA/ Ternana Brescia (risultato finale 0-0): reti inviolate, un punto a testa

Sta risalendo in maniera lenta ma inesorabile il Pisa dal momento del ritorno in panchina di Luca D’Angelo: prima della sosta positivo anche il pareggio sul difficile campo di Cagliari, con i toscani ora fuori dalla zona play out e alla rincorsa dei play off. Il 12 febbraio scorso è terminato a reti bianche l’ultimo match in Toscana tra Pisa e Ternana, al 21 gennaio 2017 risale l’ultimo successo dei nerazzurri per 1-0 mentre gli umbri non sono mai riusciti a vincere in campionato all’Arena Garibaldi.

Diretta/ Cagliari Pisa (risultato finale 1-1): Lapadula risponde a Morutan

PISA TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Pisa Ternana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pisa Ternana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Pisa Cosenza (risultato finale 3-1): gran gol di Morutan per il tris!

PROBABILI FORMAZIONI PISA TERNANA

Le probabili formazioni della diretta Pisa Ternana, match che andrà in scena allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. Per il Pisa, Luca D’Angelo schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Livieri, Calabresi, Hermansson, Barba, Beruatto, Nagy, Marin, Toure’, Mourutan, Sibilli, Gliozzi. Risponderà la Ternana allenata da Cristiano Lucarelli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Iannarilli, Diakite’, Sorensen, Mantovani, Martella, Azzi, Di Tacchio, Palumbo, Partipilo, Faletti, Donnarumma.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pisa Ternana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Pisa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Ternana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA