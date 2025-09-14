Diretta Pisa Udinese streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la terza giornata di Serie A.

DIRETTA PISA UDINESE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Mancano pochissimi giri di orologio alla diretta di Pisa Udinese, match che si preannuncia davvero molto interessante e che non vediamo l’ora di commentare in vostra compagnia, ma prima di immergerci nel rettangolo verde diamo un’occhiata a quelli che sono i numeri delle due squadre e osserviamo i trend. due squadre che si collocano nella fascia medio-bassa dei dati di rendimento. Il Pisa ha un attacco che fatica, con meno di un gol segnato in media e un xG che difficilmente supera quota 0,9, mentre la difesa concede più di quanto dovrebbe, con un xGA oltre 1,3. L’Udinese invece riesce a produrre un po’ di più in avanti, con circa 1,2 gol a gara e un xG coerente, ma dietro resta vulnerabile, incassando quasi 1,5 reti in media.

È quindi un confronto aperto tra due squadre che si equivalgono nelle difficoltà: più fragile il Pisa in attacco, più esposta l’Udinese in difesa. Detto questo possiamo pure passare al prossimo aggiornamento della diretta di Pisa Udinese, il fischio iniziale sta per cominciare e con esso il nostro commento live per non perdere nemmeno un’azione degna di nota! PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Ant. Caracciolo, Lusuardi; I. Touré, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, M. Tramoni; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino UDINESE (3-5-2): Sava; Solet, Bertola, T. Kristensen; H. Kamara, Zemura, Atta, Karlstrom, Piotrowski; Iker Bravo, K. Davis. Allenatore: Kosta Runjaic (agg. Gianmarco Mannara)

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA PISA UDINESE

Dovrete rivolgervi a DAZN2 per accedere alla diretta Pisa Udinese in tv, per quanto riguarda invece la diretta streaming video l’appuntamento sarà come sempre sulla piattaforma DAZN.

PISA UDINESE: UNA PARTITA MOLTO CURIOSA!

La diretta Pisa Udinese potrebbe essere realmente una gran bella partita, di sicuro è intrigante sulla carta: siamo in campo alle ore 15:00 di domenica 14 settembre all’Arena Garibaldi, terza giornata di Serie A 2025-2026 e incrocio anche “storico” tra friulani e toscani, e andiamo subito a spiegare il perché.

Il Pisa mancava al massimo campionato da 34 anni, l’Udinese è in Serie A da tre decenni consecutivamente; oggi si affrontano forse con obiettivi diversi ma lo stesso entusiasmo, intanto i nerazzurri hanno già fermato l’Atalanta prima di tenere testa anche alla Roma, ma venire sconfitti in casa.

L’Udinese invece ha iniziato alla grande: il derby triveneto contro il Verona è stato pareggiato, subito dopo i friulani sono andati a fare il colpo a San Siro battendo l’Inter per 2-1, e quindi Kosta Runjaic per ora sta confermando le ottime cose già mostrate un anno fa.

Ecco allora che la diretta Pisa Udinese può regalarci tanti spunti d’interesse, il primo sicuramente è quello della valutazione sui calciatori che scenderanno in campo come titolari e allora, senza indugiare oltre, presentiamo le probabili formazioni di questa partita all’Arena Garibaldi, che tra poco ci farà compagnia.

PROBABILI FORMAZIONI PISA UDINESE

Abbiamo già visto che Alberto Gilardino adotta il 3-4-2-1 e quindi nella diretta Pisa Udinese abbiamo Canestrelli, Antonio Caracciolo e Mateus Lusuardi (favorito su Giovanni Bonfanti) a proteggere Semper, a centrocampo invece la squadra toscana è affidata alla regia di Marius Marin che sarà affiancato da Aebischer e avrà sugli esterni la collaborazione di Idrissa Touré e Angori. Da valutare le scelte offensive: Matteo Tramoni sembra comunque certo del posto, non così Moreo e Meister perché dalla panchina scalpitano Stengs e Nzola, che alla fine potrebbero avere la meglio nella squadra titolare.

Modulo quasi speculare per Runjaic, che potrebbe lanciare Zaniolo titolare: grande curiosità sulla nuova avventura del classe ’99, che può affiancare Keinan Davis ma deve vincere la concorrenza di Iker Bravo. In porta c’è sempre Sava, difesa con Bertola, Thomas Kristensen e Solet, in mezzo manca Sandi Lovric e allora spazio a Piotrowski (o Ekkelenkamp) con il regista Karlstrom e un Atta che ha già stregato tutti, poi Ehizibue a destra e Zemura che dovrebbe essere confermato sull’altro versante, ma attenzione perché in realtà l’Udinese ha alternative di qualità in tanti ruoli.

PRONOSTICO E QUOTE PISA UDINESE

L’ultima analisi della diretta Pisa Udinese la facciamo attraverso le quote che sono state emesse dalla Snai: ecco allora un segno 1 per la vittoria della squadra toscana che porta in dote 2,95 volte la posta in palio, per contro il segno 2 che va a identificare il successo friulano vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,45 volte la giocata e dunque Udinese favorita, infine il pareggio regolato dal segno X ha un valore equivalente a 3,15 volte quanto messo sul piatto.