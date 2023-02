DIRETTA/ Pisa Venezia (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via!

DIRETTA PISA VENEZIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Per la diretta di Pisa Venezia soffermiamoci ad analizzare i numeri raccolti dalle due squadre fino a questo momento. Le due compagini sono divise in classifica da sette punti e sei posizioni di classifica. Sopra ci sono i padroni di casa che sono al momento in zona playoff con 34 punti a fronte di otto vittorie, dieci pareggi e sei sconfitte. Dopo due punti in quattro partite la squadra toscana è tornata a vincere nell’ultimo turno. L’attacco ha segnato fino a questo momento 35 reti, mentre la difesa ne ha incassati 25.

Dall’altro lato c’è un Venezia che dopo un punto in tre gare ha vinto le ultime due sfide con 27 punti raccolti grazie a sette successi, sei pareggi e undici ko. L’attacco ha segnato fino a questo momento 28 reti mentre la difesa ne ha incassate 33. Il miglior marcatore della partita è il finlandese Pohjanpalo che ha segnato nove reti, meglio di lui solo Brunori del Palermo a 13 reti e il marocchino Cheddira del Bari a 14. (Matteo Fantozzi)

PISA VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Venezia è in onda su Sky tramite l’abbonamento denominato pacchetto Calcio, alternativa è DAZN, con un canone annuale o mensile per la fruizione dei diritti di visione.

Per quanto riguarda la visione della diretta Pisa Venezia in streaming video, sarà Helbiz ad occuparsene o in alternativa su Sky Go e dall’applicazione di DAZN da computer, tablet e smartphone, esclusivamente per i clienti delle relative emittenti.

ESAME ARENA GARIBALDI PER GLI ARANCIONEROVERDI

La diretta Pisa Venezia, in programma venerdì 17 febbraio alle ore 20:30, racconta di una sfida tra due squadre impegnate a portare a termine obiettivi differenti. Dentro la zona playoff la squadra toscana al settimo posto che al momento tiene viva la speranza, anche se le recenti prestazioni non sono state eccelse: una sola vittoria, due pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime cinque. Non se la vive meglio il Venezia che nonostante un successo in più e un pari di meno rispetto ai toscani, risiede in tredicesima posizione a solo un punto di vantaggio sulla prima posizione valida per i playout.

Il Pisa in casa ha totalizzato 17 punti, esattamente come quelli in trasferta per un totale presto fatto di 34 punti. Decisamente più orientato verso le gare in esterna il Venezia che in un computo di 27 punti raccolti da inizio stagioni ad oggi, gli arancioneroverdi hanno messo in cascina ben quindici punti lontano da casa, tre in più rispetto a quelli in casa nonostante due gare in meno.

PISA VENEZIA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pisa Venezia vedono i neroazzurri disporsi secondo il modulo 4-3-1-2 d’altro-campo i veneti usufruiranno del 3-5-2.

Nicolas a capo della rete toscana, barriera di linee arretrate composta dal terzino destro Calabresi, i due centrali Hermansson e Barba mentre Beruatto a chiudere sul lato mancino. Precedono l’isolato trequartista Morutan, a centrocampo, la mezzala destra Esteves, in cabina di regia Nagy e la mezzala sinistra che nella precedente partita ha conseguito un goal, Gargiulo. I due spuntoni in area d’attacco saranno Moreo e Tramoni.

Come lo zucchero a velo in tempo carnevalesco è Joronen a spolverare via i goal nemici La difesa chiama il terzetto Hirstov, Ceppitelli, Carboni. Corda centrocampista formata dalla mezzala destra Candela, Tessmann che nel precedente match ha inaugurato il primo tempo al 12′ con un goal, il regista Jajalo, Ellertsson e la mezzala sinistra Zampano. Zona d’attacco occupata dal duo Pohjanpalo e Pierini che con il numero 25 enuncia una vittoriosa fine contro lo Spal.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Pisa Venezia vedono i toscani favoriti sui lagunari. Secondo Snai, il successo dei neroazzurri è quotato 2.25 a differenza della sconfitta e dunque vittoria del Venezia a 3.50. Più basso il segno X che vale tre volte la posta in palio.

Il segno Gol, ovvero entrambe le squadre a segno, è quotato praticamente quanto il suo esito opposto vale a dire il No Gol per un 1.85 contro i 1.87. Più differenza tra Over e Under 2.5 rispettivamente a 2 e 1.85.











