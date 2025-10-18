Diretta Pisa Verona streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la settima giornata di Serie A.

DIRETTA PISA VERONA (RISULTATO 0-0): INIZIO DI GARA

In Toscana è cominciata da una quindicina di minuti la partita fra Pisa e Hellas Verona ed il risultato è di 0 a 0. Nelle battute iniziali dell’incontro gli ospiti sembrano partire meglio dei padroni di casa e mancano un’opportunità al 12′ quando il tiro di Giovane, liberato da Serdar dopo aver rubato palla a Nzola, fiinsce di poco largo per la deviazione di Albiol. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

COME SEGUIRE LA DIRETTA PISA VERONA IN STREAMING VIDEO TV

L’appuntamento in tv con la diretta Pisa Verona è su DAZN2 – numero 215 del decoder satellitare – la stessa piattaforma garantirà la diretta streaming video ai suoi abbonati.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Il momento della diretta Pisa Verona è ormai dietro l’angolo: è questa una partita in cui i precedenti non mancano, ma va ricordato che gli ultimi sei sono stati disputati in Serie B ( il Verona non ha mai vinto, pareggiando quattro volte con due sconfitte) e dobbiamo comunque tornare agli anni Novanta con la sola esclusione della stagione 2016-2017 che ci fornisce i due episodi più recenti, in Serie A invece l’ultima volta in cui abbiamo visto Pisa Verona era il 1988-1989, tra l’altro dato curioso perché i toscani sarebbero retrocessi, tornando subito al piano di sopra ma non trovando più l’Hellas.

Il grande ciclo del Verona infatti si sarebbe esaurito nel 1990, lasciando però in dote uno strepitoso scudetto; l’ultima in Serie A all’Arena Garibaldi era finita 1-0 nel dicembre 1988, autore del gol Giuseppe Incocciati e giocatori storici come Aldo Dolcetti, Stefano Cuoghi, Claudio Caniggia e Pedro Troglio (ma anche Stefano Pioli) in campo. Queste invece sono le formazioni ufficiali per l’imminente partita della settima giornata: la diretta Pisa Verona sta finalmente per farci compagnia!

PISA (3-5-2) Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Nzola. Allenatore: Gilardino. VERONA (3-5-2) Montipò; Nuñez, Nelsson, Valentini; Cham, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti. (agg. di Claudio Franceschini)

TANTA TENSIONE IN CAMPO!

Per la diretta Pisa Verona siamo in campo a partire dalle ore 15:00 di sabato 18 ottobre, l’Arena Garibaldi ospita questa partita che si gioca per la settima giornata di Serie A 2025-2026 ed è una sfida davvero delicata, visto che mette a confronto due squadre che non sono partite troppo bene in campionato.

In particolar modo il Pisa, tornato a confrontarsi con la Serie A dopo 34 anni e capace fino a qui di infilare soltanto due pareggi: ad Alberto Gilardino manca la vittoria, questa di oggi è un’occasione più che ghiotta anche per riscattare il pesantissimo 0-4 incassato dal Bologna prima della sosta per le nazionali.

Discorso non troppo diverso in casa Verona, perché l’Hellas ormai è abituato a campionati di questo tenore e negli ultimi anni si è sempre salvato, ma deve stare molto attento a non lasciare chance per strada come già capitato prima della sosta, quando ha perso in casa contro il Sassuolo una partita sanguinosa.

Saranno adesso questi 90 minuti a dirci cosa succederà all’Arena Garibaldi nella diretta Pisa Verona, manca sempre meno e noi possiamo utilizzare questo tempo che ci resta per andare la leggere insieme le probabili formazioni, anche le scelte dei due allenatori potranno avere il loro peso specifico.

PROBABILI FORMAZIONI PISA VERONA

Come noto Gilardino ha perso Stengs, tegola non da poco che si ripercuoterà fino a dicembre, intanto nella diretta Pisa Verona viene confermato Nzola come centravanti con Matteo Tramoni alle sue spalle, invece a centrocampo stringe i denti Aebischer che, in caso di forfait, sarebbe sostituito da Vural, in questo caso Marius Marin sarebbe il regista con Vural e Akinsanmiro a giocare come mezzali. Stuzzica invece la possibilità di lanciare Cuadrado titolare, per Angori (Léris agirebbe a sinistra); in difesa Canestrelli, Antonio Caracciolo e Giovanni Bonfanti sono confermati a protezione di Semper.

Nel Verona manca Suslov e ne avrà per altri quattro mesi, abbiamo Serdar e Bernede a giocare come interni che ruotano al fianco di Gagliardini, ristabilito e dunque arruolabile, Valentini insidia la maglia di Bradaric a sinistra e Belghali giocherà sulla corsia opposta. Questo il centrocampo, poi avremo Montipò a guardia della porta con la protezione di Unai Nuñez, Nelsson e Frese; in attacco Paolo Zanetti dovrebbe puntare ancora sul tandem formato da Giovane e Gift Orban, come alternativa a questi due l’Hellas può schierare Ajayi e Daniel Mosquera.

QUOTE E PRONOSTICO PISA VERONA

Leggiamo brevissimamente le quote fornite dalla Snai per la diretta Pisa Verona, per dire che i toscani sono favoriti da un valore di 2,40 volte quanto messo sul tavolo e un vantaggio comunque minimo sugli scaligeri, la cui vittoria ha una quota che ammonta a 3,00 volte l’importo della vostra giocata. Con l’eventualità del pareggio, per la quale bisognerà puntare sul segno X, il bookmaker in questione vi farebbe intascare una cifra corrispondente a 3,10 volte la posta in palio.