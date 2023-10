DIRETTA/ Pistoia Brescia (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (basket A1, 22 ottobre 2023)

DIRETTA PISTOIA BRESCIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Stiamo per assistere alla palla a due di Pistoia Brescia, e allora possiamo dire che uno dei segreti della Leonessa prima in classifica a punteggio pieno è anche quello di avere una sorta di cooperativa del canestro, oltre ad altri fattori che sono per esempio il 45,5% dall’arco di Amedeo Della Valle o il 63,4% con cui Miro Bilan tira dal pitturato. Abbiamo citato questi due elementi che sono i migliori realizzatori di Brescia: il croato segna 13,2 punti a partita mentre Della Valle contribuisce alla causa con 12,6. Altri tre giocatori della Leonessa però sono in doppia cifra per punti segnati: CJ Massinburg con 11,4 e poi Jason Burnell e Semaj Christon, entrambi con 10,0 a gara.

Ecco: Christon, rispetto alla precedente esperienza con Tortona, sta accettando di guardare meno il canestro e così anche John Petrucelli (8,8) ma entrambi sono giocatori che alla bisogna possono mettersi in proprio e questo è davvero importante per Brescia, che per l’appunto può trovare armi alternative ed essere in grado di vincere le partite in più modi. Al momento la formula funziona, sarà da stabilire se durerà e allora mettiamoci comodi e lasciamo ogni discorso ai giocatori che stanno per calcare il parquet del PalaCarrara, perché finalmente qui è tutto pronto e allora possiamo davvero gustarci questa interessante diretta di Pistoia Brescia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PISTOIA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Brescia non sarà una delle partite che per questa quarta giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione (sono sempre tre per ogni turno). L’unico modo per assistere a questo match di basket sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti per trasmettere l’intera programmazione di questo torneo, chiaramente con una visione in diretta streaming video. Da ricordare che su www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo match e sulla Serie A1, tabellino play-by-play e boxscore statistico ma anche appunto il calendario del torneo e la classifica.

PISTOIA BRESCIA: ULTIMA CONTRO PRIMA!

Pistoia Brescia verrà diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Fabrizio Paglialunga e Gianluca Capotorto: l’appuntamento è alle ore 19:30 di domenica 22 ottobre per la quarta giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024, al PalaCarrara va in scena un testa-coda tra una squadra con zero vittorie e l’altra con nessuna sconfitta. Il ritorno in Serie A1 di Pistoia, dopo tre stagioni, si sta rivelando complesso: la Estra ha perso anche la sfida salvezza contro Scafati e dunque è rimasta al palo, adesso cominciano anche a scarseggiare le occasioni per alzare realmente la testa.

La Germani invece sta volando: Brescia ha iniziato la sua stagione come qualche anno fa, ha battuto anche Napoli e oggi ha una possibilità davvero concreta di allungare la sua striscia, che per il momento la porta a rivaleggiare con le big di un campionato che Brescia vorrebbe sconvolgere nelle sue gerarchie. Sarà molto interessante scoprire cosa succederà tra poche ore nella diretta di Pistoia Brescia, mentre ne aspettiamo la palla a due facciamo qualche ulteriore analisi sui temi principali di questa partita del PalaCarrara.

DIRETTA PISTOIA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Come già detto la diretta di Pistoia Brescia è un testa-coda: chiaramente si tratta di un discorso che dopo sole tre giornate di campionato potrebbe essere relativo, ma è innegabile il dato di cui abbiamo parlato e cioè che la Estra abbia sempre perso, mentre la Leonessa abbia solo vinto. Volendo poi approfondire, potremmo dire che di fatto Pistoia è sempre stata in partita con la possibilità di vincere, a Varese ha sprecato una chance enorme per un successo in trasferta ma anche nelle altre due gare, in buona sostanza, è mancato il centesimo, o magari un paio, per arrivare all’euro.

Moneta sonante invece quella che ha tra le mani Brescia, capace anche di battere una Napoli che nelle due gare precedenti aveva fatto fuori Sassari e Milano: il progetto di Alessandro Magro ha trovato continuità tecnica rispetto alla passata stagione e questo sta pagando ottimi dividendi, è ancora presto per dire dove potrà arrivare questa Germani ma intanto da quelle parti si godono le tre vittorie consecutive, che come detto entro questa sera potrebbero essere diventate quattro per confermarsi a punteggio pieno in Serie A1.











