DIRETTA PISTOIA BRESCIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

A margine della diretta Pistoia Brescia tocca fare chiarezza sulla situazione della Estra: possiamo dire che, grazie alla liquidità immessa dal consigliere Joseph Mark David e la firma di Marco Ceron, sesto italiano necessario nel comporre il roster, la Estra è salva ma il rischio del fallimento entro la fine della stagione resta più che concreto. Intanto, i pezzi pregiati stanno facendo le valigie vista la situazione di totale incertezza: già nei giorni scorsi aveva salutato Karlis Silins, che ha firmato per il Coruña in Spagna.

È però addio anche a Semaj Christon e Maverick Rowan, il tanto discusso figlio del presidente la cui gestione è stata quantomeno singolare: vanno entrambi a Cremona, il primo però resterà in Serie A1 con la Vanoli mentre il secondo scenderà in Serie A2 per giocare con la JuVi. Su queste premesse ovviamente sarà difficile salvarsi sul campo ma, come già detto, il problema potrebbe essere a monte con l’esclusione dal campionato, il che porterebbe anche a condizionare la classifica attuale; difficile parlare di basket ma proveremo a farlo, dunque mettiamoci comodi perché la palla a due per la diretta Pistoia Brescia sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA PISTOIA BRESCIA

La diretta Pistoia Brescia non prevede la trasmissione sui canali della nostra tv, ma potrete comunque seguire la partita di Serie A1 tramite il servizio di diretta streaming video, in abbonamento, sulla piattaforma DAZN.

PISTOIA BRESCIA: LA ESTRA GIOCA DUE PARTITE!

È arrivato il momento della diretta Pistoia Brescia, che si gioca alle ore 16:30 di domenica 9 marzo: al PalaCarrara il match valido per la 21^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 è quasi un testa-coda, la Estra ha abbandonato l’ultima posizione in classifica grazie all’importantissima vittoria di Napoli, arrivata al fotofinish, ma sta giocando una doppia partita perché, fuori dal campo, la situazione economica non è delle migliori e già qualche pezzo pregiato del roster è ai saluti, gettando un’ombra sul proseguimento del progetto e forse già anche nel corso di questa stagione, scenario davvero delicato.

Resta allora da capire se Pistoia possa addirittura essere esclusa dal campionato, o magari solo penalizzata; in ogni caso, al momento la partita di oggi riveste un’importanza doppia anche perché si affronta la capolista di Serie A1, una Brescia che dopo la vittoria su Cremona ha mantenuto la sua posizione ed è sempre in lotta per vincere la regular season, dopo aver centrato il primo posto al termine del girone di andata. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta Pistoia Brescia, cercando di concentrarci sul campo ma naturalmente anche con un occhio a quello che accade in seno alla società toscana.

DIRETTA PISTOIA BRESCIA: LA GERMANI NON SI FERMA

Nell’avvicinamento alla diretta Pistoia Brescia dobbiamo dire che la Germani ha oggi una bella occasione per confermarsi al primo posto: il duello con Trento e Virtus Bologna, senza ovviamente dimenticarsi di Trapani e con Milano che può sempre aumentare i giri del motore, rimane splendido e mai come quest’anno la posizione finale di classifica potrebbe determinare in maniera concreta le difficoltà dei playoff perché, rispetto alle passate stagioni, almeno in alta graduatoria gli equilibri sembrano essersi livellati, quantomeno Brescia sa di potersi giocare ad armi pari una serie anche contro una corazzata.

Di Pistoia dobbiamo dire che forse la crisi, che aveva portato la Estra a perdere nove partite consecutive, potrebbe essere alle spalle e recentemente le vittorie contro Varese e Napoli sono state fondamentali per continuare a sperare nella salvezza, ma per l’appunto le ultime notizie sulla società non possono lasciare tranquilli i tifosi, facendo diventare ancor più rovente un clima che già in estate si era surriscaldato, e che nel corso della stagione non è certo migliorato. È una situazione tutta in divenire quella di Pistoia, che intanto però deve pensare solo a vincere sul campo e dunque fare il suo dovere.