Diretta/ Pistoia Brescia (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, via! (oggi 17 maggio 2024)

DIRETTA PISTOIA BRESCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Finalmente ci siamo, sta per cominciare la diretta di Pistoia Brescia e la situazione non potrebbe essere migliore per la Germani, che ha vinto entrambe le partite casalinghe disputate nei giorni scorsi. Il coach Alessandro Magro aveva commentato così la vittoria in gara-2: “Dopo gara-1 c’era bisogno di ripartire dal primo tempo, e oggi (martedì, ndR) sono soddisfatto della prestazione difensiva, estesa su molti più minuti. Abbiamo anche gestito meglio il minutaggio in vista di gara 3: usando un termine tennistico, abbiamo tenuto il servizio”.

Diretta/ Brescia Pistoia (risultato finale 97-75): canta la sirena! (gara-2, oggi 14 maggio 2024)

Coach Magro aveva comunque voluto avvisare i suoi uomini che “a Pistoia sarà dura. Per quello che ha dimostrato Pistoia e per la loro tenacia nel tentare la rimonta, sappiamo che sarà difficile e dovremo partire forte e imporre i nostri punti di forza. Sono contento per gara 2, ma rimaniamo concentrati perché la serie non è finita. Il fatto di poter gestire la partita grazie al vantaggio ci ha permesso di far riposare molto i giocatori che stavano decidendo l’incontro”. Anche questa è una variabile di enorme significato in una serie dei playoff, ma adesso si torna in campo: largo alla diretta di Pistoia Brescia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Brescia Pistoia (risultato finale 79-70): la Germani la chiude! (playoff A1, 12 maggio 2024)

PISTOIA BRESCIA, COME VEDERE GARA-3 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Per seguire la diretta tv di Pistoia Brescia, naturalmente se non sarete tra i fortunati presenti al palazzetto, sarà necessario un abbonamento alla televisione satellitare perché il match di gara-2 è trasmesso su Eurosport 2, canale riservato ai soli clienti. L’alternativa come sempre riguarda la piattaforma DAZN, che segue tutte le partite del campionato di basket Serie A e quindi anche Pistoia Brescia in diretta streaming video, infine per tutte le informazioni, compreso il play-by-play, sarà utile il sito www.legabasket.it.

Video/ Pistoia Varese (78-96) sintesi e highlights: 30 punti per Moretti! (Lega A basket, 5 maggio 2024)

PARLA BRIENZA

La serie si sposta in Toscana ma la Estra Pistoia è sotto per 0-2, sarà quindi molto complicato il compito per gli uomini del coach Nicola Brienza stasera nella diretta di Pistoia Brescia. Facciamo comunque un passo indietro a martedì per rileggere il commento proprio di Brienza sulla sconfitta in gara-2: “Brescia sta mostrando tutte le sue qualità e merita grandissimi riconoscimenti. Stanno giocando con grande intensità, mentre noi siamo bassi, brutti e magri. Se vogliamo vincere e riaprire la serie, dobbiamo fare qualcosa di speciale ed essere più cinici”.

Di conseguenza, ecco l’appello ai tifosi: “Venite a sostenerci e spingete la squadra verso l’impresa. Sappiamo che loro sono forti, ma ci proveremo. Noi stiamo scavando il pozzo da mesi e, a un certo punto, non riesci più a scavare. Il livello di gioco è alto e per competere dobbiamo dare il massimo. Nelle ultime tre partite contro Brescia abbiamo sempre avuto un momento in cui abbiamo avuto una chance e bisogna essere bravi a coglierla”. Sarà dunque questo il miglioramento che il coach chiederà ai propri ragazzi: basterà a Pistoia per allungare la serie dei quarti di finale? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GERMANI PER CHIUDERE

Sarà l’ultimo atto oppure si proseguirà? Pistoia Brescia, diretta dagli arbitri Lanzarini, Perciavalle e Gonella, dovrà rispondere circa le sorti di questa serie dei quarti di finale dei playoff scudetto della Serie A di basket, giunta a gara-3 con gli ospiti lombardi in vantaggio per 2-0 avendo vinto entrambe le proprie partite casalinghe. L’appuntamento sarà stavolta al PalaCarrara della città toscana alle ore 20.00 di questa sera, venerdì 17 maggio 2024, per seguire la diretta di Pistoia Brescia, di fatto l’ultima spiaggia per i padroni di casa della Estra Pistoia.

In effetti, fino a questo momento la Germani Brescia ha sfruttato perfettamente il fattore campo nelle prime due partite della serie, ottenuto in virtù del migliore piazzamento in classifica. Adesso i lombardi vogliono chiudere i conti il più velocemente possibile, anche per risparmiare energie, che sono una variabile decisamente significativa ai playoff; per Pistoia invece è inutile fare calcoli, bisogna provare a vincere per giocare anche domenica sempre in casa, poi il resto si vedrà. In ogni caso è un momento decisivo, la diretta di Pistoia Brescia che cosa ci dirà?

DIRETTA PISTOIA BRESCIA: COSA CI HA DETTO FINORA LA SERIE?

Presentando la diretta di Pistoia Brescia, dobbiamo dire che le prime due partite hanno confermato la superiorità della Germani Brescia che già era stata indicata dal rendimento in campionato. Gara-1 era stata giocata domenica e aveva vissuto tre fasi differenti, cioè l’ottima prima parte di Brescia, arrivata sul 48-28 all’intervallo lungo; una eccellente rimonta della Estra Pistoia fino al 63 pari; infine la capacità di Brescia di replicare e vincere con un margine di nove lunghezze (79-70).

Martedì sera abbiamo invece assistito a gara-2 e dobbiamo dire che in questo caso la superiorità della Germani Brescia è stata più netta: un’altra partenza a raffica, con vantaggio in doppia cifra (30-19) già dopo i primi dieci minuti, ma in seguito Brescia non ha mai prestato il fianco a tentativi di rimonta da parte di Pistoia, vincendo tutti i parziali dei quarti e chiudendo la partita con un eloquente 97-75 finale. Basterà l’inversione del fattore campo per rianimare l’Estra? Ce lo dovrà dire la diretta di Pistoia Brescia…











© RIPRODUZIONE RISERVATA