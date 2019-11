Diretta Pistoia Cantù/ Streaming video tv: partita delicata (basket Serie A1)

Pistoia Cantù, in diretta dal PalaCarrara, va in scena per la nona giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020: le due squadre giocano alle ore 19:00 di domenica 17 novembre. Una partita che vale tecnicamente per la salvezza, o meglio: il primo obiettivo per entrambe è quello di confermare la categoria, anche se naturalmente in casa brianzola si guarda anche alla possibilità di raggiungere i playoff e per il momento il passo dell’Acqua San Bernardo lascia intendere che si possa partecipare alla grande bagarre che in questa stagione coinvolgerà tante società. I risultati recenti ci raccontano di sconfitte, scontata quella di Pistoia al Mediolanum Forum nella quale è stato fatto qualche passo indietro rispetto alla settimana precedente; il problema dell’Acqua San Bernardo in questo momento è la mancanza di continuità, necessaria per entrare nelle prime otto. Vediamo allora cosa potrebbe succedere nella diretta di Pistoia Cantù; intanto facciamo una rapida valutazione su quelli che sono i temi principali della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Cantù non è una di quelle disponibili per questo turno di campionato: l’appuntamento per tutti gli appassionati è dunque quello con la piattaforma Eurosport Player che, come sappiamo, fornisce ai suoi abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A1 (e non solo) tramite il servizio di diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili, come la classifica del campionato ma anche il tabellino play-by-play e le statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA PISTOIA CANTU’: RISULTATI E CONTESTO

Pistoia Cantù vede all’opera due squadre che sono separate da 4 punti nella classifica di Serie A1: la OriOra, come sappiamo, lo scorso anno era retrocessa sul campo ma è riuscita a rimanere in questo campionato grazie all’esclusione di Torino. Fermamente intenzionata a migliorarsi, deve però accettare che il contesto sia molto simile; prima di perdere nettamente contro Milano tuttavia la squadra toscana aveva battuto in volata Trieste, prendendosi i primi punti della stagione e fermando una potenziale rivale diretta per la salvezza. Cantù come detto non è ancora decollata: ci sono le potenzialità per fare bene ma per adesso la squadra affidata a Cesare Pancotto deve fare i conti con un rendimento ondivago. La netta vittoria di Cremona (+24) aveva lanciato il gruppo che però nel turno successivo si è fatto sorprendere al PalaBancoDesio dalla Virtus Roma; se non altro a Cantù sanno che il rendimento della squadra va sostanzialmente di pari passo con quello delle altre, la classifica non si è ancora definita e ci sarà grande spazio per prendersi la qualificazione ai playoff e, ancora prima, quella alla Final Eight di Coppa Italia. Al PalaCarrara i brianzoli sanno di dover vincere, vedremo se ci riusciranno…



