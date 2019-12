Diretta Pistoia Cremona/ Streaming video Rai: Vanoli in striscia positiva (basket A1)

Pistoia Cremona, in diretta dal PalaCarrara, si gioca alle ore 20:45 di domenica 15 dicembre ed è la partita che chiude il programma della 13^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Segnali di ripresa da parte della OriOra, che ha sì perso a Brescia nell’ultimo turno ma appena prima aveva centrato una splendida vittoria in volata contro Venezia, centrando così il terzo successo nel torneo e continuando a sperare nella salvezza, che sarà complicatissima. La Vanoli invece sta volando: inizio complicato per la squadra di Meo Sacchetti, che però arriva da cinque vittorie consecutive e soprattutto è stata la prima compagine del campionato a frenare la corsa della Virtus Bologna. Una vittoria davvero preziosa, soprattutto per il morale; non è facile ovviamente confermare e ripetere quanto di buono fatto vedere lo scorso anno ma i lombardi sembrano poterlo fare. Ci aspettiamo allora buone cose da ambo le parti nella diretta di Pistoia Cremona, ma per vedere chi riuscirà a prendersi la vittoria dovremo aspettare la palla a due e nel frattempo possiamo valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita del PalaCarrara.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Cremona sarà trasmessa da Rai Sport e Rai Sport + e, di conseguenza, sarà un appuntamento in chiaro per tutti sui canali 57 e 58 del televisore, oppure attraverso il sito www.raiplay.it; tuttavia, come sempre, l’appuntamento rimane anche quello classico con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati tutte le sfide della Serie A1 di basket. L’evento sarà visibile in diretta streaming video, ricordando che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come le statistiche di squadre e giocatori in tempo reale e il tabellino play-by-play della partita. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA PISTOIA CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

In Pistoia Cremona proverà a prendersi una vittoria importante la OriOra, che lo scorso anno era retrocessa sul campo e adesso ha l’opportunità di confermare la categoria sul campo. L’avvio di stagione non è stato negativo: certo le vittorie sono appena tre, ma come detto il colpo contro Venezia ci ha detto che la compagine toscana se la può giocare e al momento condivide il penultimo posto insieme a Trieste, dunque si trova in una posizione utile per tirare la volata conclusiva. Per quanto riguarda invece la Vanoli, le cinque vittorie in fila hanno riscattato un’apertura di stagione sotto il par: vincitrice della Coppa Italia e semifinalista in Serie A1, la squadra di Sacchetti sapeva di aver alzato l’asticella delle ambizioni e delle aspettative e di conseguenza ha dovuto subire la pressione anche da parte delle avversarie, che hanno imparato a conoscere questa realtà. Battere la Virtus Bologna ha dato tanto in termini di autostima, ma adesso in questa trasferta del PalaCarrara bisognerà puntare a confermarsi per allungare la serie, chiudendo in bellezza il girone di andata e centrare la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, primo obiettivo della stagione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA