DIRETTA/ Pistoia Cremona (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (oggi 7 gennaio 2024)

DIRETTA PISTOIA CREMONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La palla a due per la diretta di Pistoia Cremona è ormai imminente, tuttavia ci resta qualche minuto per leggere dichiarazioni importanti in casa Estra Pistoia, perché in settimana il d.s. Marco Sambugaro ha fatto il punto sulla prima metà di stagione per l’edizione pistoiese de La Nazione: “Bilancio decisamente positivo. Ad inizio stagione avremmo messo la firma di chiudere il girone d’andata con 7, speriamo 8, vittorie. Siamo molto soddisfatti di come la squadra sta rispondendo alle richieste dello staff tecnico ed a questa nuova esperienza, l’importante però è rimanere umili, lavorare duro tenendo i piedi per saldi in terra ma al tempo stesso tosti e consapevoli di potercela giocare contro tutti”.

Conforta soprattutto la grande crescita dopo una partenza con quattro sconfitte di fila: “All’inizio abbiamo lavorato in un certo modo e non abbiamo mai cambiato: il segreto, se così possiamo dire, è che non ci siamo mai abbattuti, ma abbiamo continuato a lavorare con serenità e abnegazione”. Infine, Sambugaro ha pure presentato l’odierna sfida con Cremona: “Loro sono una squadra agli antipodi rispetto a noi, sono organizzati, eseguono molto, sono attenti. Noi siamo più estrosi, giochiamo una pallacanestro decisamente diversa in cui i singoli esprimono le loro qualità. Dovremo essere bravi a mettere dei granelli di sabbia nei loro ingranaggi”. Chi avrà la meglio? Ce lo dirà la diretta di Pistoia Cremona! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PISTOIA CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Cremona sarà disponibile in chiaro per tutti su Dmax, essendo la partita scelta per questa giornata, inoltre per assistere a questa sfida si può sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PISTOIA CREMONA: PER LA FINAL EIGHT!

Pistoia Cremona, diretta dagli arbitri Mazzoni, Borgo e Noce, ci darà appuntamento presso il PalaCarrara della città toscana per la palla a due alle ore 18.15 di questa sera, domenica 7 gennaio 2024, naturalmente per la quindicesima giornata della Serie A di basket, ultimo turno del girone d’andata. Il fascino è garantito dal fatto che la diretta di Pistoia Cremona sarà una sorta di “spareggio” con in palio la prestigiosa qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia, dal momento che in questo momento toscani e lombardi sono appaiati in classifica a quota 14 punti, entrambe con sette vittorie e altrettante sconfitte finora.

La prima conseguenza è immediata da capire: chi perderà oggi tra i padroni di casa della Estra Pistoia e gli ospiti della Vanoli Basket Cremona sarà eliminato; per chi vince si entra invece in un ginepraio di calcoli legati alle possibili combinazioni di arrivo a pari punti a quota 16 punti con altre squadre. Ci limitiamo a dire che, con combinazioni sfavorevoli, ci sarebbero alcuni casi in cui nemmeno vincere basterebbe, mentre Pistoia può ancora sognare di chiudere l’andata addirittura sesta. Senza impazzire troppo, sul campo sarà fondamentale vincere, poi al resto ci si penserà dopo: che cosa ci dirà la diretta di Pistoia Cremona?

DIRETTA PISTOIA CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Pistoia Cremona, abbiamo naturalmente evidenziato due situazioni praticamente identiche, come è normale che sia per due formazioni che in classifica sono a pari merito. Volendo cercare alcune differenze, ecco che la Estra Pistoia deve cercare di migliorare il proprio rendimento casalingo, perché finora ha vinto solamente tre volte davanti al pubblico amico a fronte di un buon bottino di quattro vittorie esterne, l’ultima arrivata settimana scorsa a Treviso, rilanciando le speranze toscane di qualificarsi per la Coppa Italia.

Dall’altra parte, ecco invece che la Vanoli Basket Cremona è una squadra che costruisce gran parte delle proprie fortune in casa, perché ha vinto per ben cinque volte al Pala Radi, l’ultima delle quali contro Brindisi prima di Capodanno, ma se adesso Cremona vuole provare a qualificarsi per le Final Eight dovrà necessariamente cercare la terza vittoria esterna dopo quelle ottenute a Scafati e Varese. La posta in palio è davvero prestigiosa, si potrebbe quindi far sentire anche una certa tensione, elemento che renderà ancora più intrigante la diretta di Pistoia Cremona…











