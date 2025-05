DIRETTA PISTOIA CREMONA: PARTITA DECISIVA PER LA SALVEZZA

La diretta Pistoia Cremona sarà una delle partite più importanti della ventinovesima giornata della Serie A di basket, perché in palio al PalaCarrara della città toscana, con inizio alle ore 18.15 di oggi pomeriggio, domenica 4 maggio 2025, ci sarà una fetta enorme della salvezza. Subito uno sguardo alla classifica per intenderci meglio: Estra Pistoia a quota 12 punti, Vanoli Cremona quattro lunghezze avanti con 16 punti. Mancando due partite, l’obiettivo massimo per i toscani è ovviamente agganciare i lombardi, il che significa che Cremona con una vittoria sarebbe matematicamente salva e condannerebbe Pistoia alla retrocessione.

DIRETTA/ Venezia Pistoia (risultato finale 90-93), vittoria dell'ultima (basket A1, 27 aprile 2025)

In caso contrario tutto sarebbe rinviato di una settimana, anche se ovviamente domenica prossima servirebbe per Pistoia un’altra vittoria, unita a una ulteriore sconfitta di Cremona, per avere a quel punto una situazione di parità che potrebbe coinvolgere eventualmente anche Scafati e Napoli, dunque con la possibilità di una classifica avulsa forse anche fra più di due squadre. Per gli eventuali calcoli ci sarà tempo, adesso entrambe devono cercare una vittoria sul campo: niente di meglio per avvicinarsi all’intensa diretta Pistoia Cremona.

DIRETTA/ Pistoia Virtus Bologna (risultato finale 62-86): gara senza storie (19 aprile 2025)

PISTOIA CREMONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Il palazzetto sarà rovente per la grande sfida salvezza, in alternativa la diretta Pistoia Cremona in tv sarà in realtà la diretta streaming video in esclusiva su Dazn per gli abbonati.

DIRETTA PISTOIA CREMONA: TUTTO IN UNA SERA

Sarà dunque una partita che vale un’intera stagione la diretta Pistoia Cremona. Questo vale evidentemente soprattutto per i padroni di casa, perché la Estra Pistoia non avrà altre possibilità di appello in caso di sconfitta. D’altronde i toscani erano con le spalle al muro già una settimana fa e ne sono usciti alla grande con una splendida vittoria esterna a Venezia, con 30 minuti straordinari e nel finale la resistenza per respingere la rimonta veneta. Il problema di Pistoia è che dovrà riuscirci anche oggi e pure domenica prossima e allo stesso tempo ricevere buone notizie dalle partite altrui: missione difficilissima, ma almeno è viva la speranza.

Diretta/ Milano Pistoia (risultato finale 95-80): l'Olimpia allontana la crisi con LeDay! (13 aprile 2025)

La Vanoli Cremona è invece ormai ad un passo dal traguardo, anche se per festeggiare e non rischiare brutte sorprese sarà necessaria una prestazione molto migliore di quella di lunedì sera contro Trieste, una brutta sconfitta casalinga con ben 20 punti di scarto. I lombardi oggi dovranno sfruttare il fatto di essere più sereni, perché anche nella peggiore delle ipotesi avrebbero comunque ancora una possibilità di salvezza, ma coach Pierluigi Brotto dovrà chiedere qualcosa in più ai suoi ragazzi nella diretta Pistoia Cremona.