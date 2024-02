DIRETTA/ Pistoia Milano video streaming tv: il ritorno di Nikola Mirotic (basket A1, oggi 4 febbraio 2024)

DIRETTA PISTOIA MILANO: IL RITORNO

Nella diretta di Pistoia Milano è giusto parlare del ritorno di Nikola Mirotic: lo spagnolo, arrivato all’Olimpia quest’estate dopo le stagioni al Barcellona, è stato costretto a saltare ben nove partite di Serie A1 (oltre a quelle di Eurolega) a causa di un infortunio. Il suo rientro è stato più che confortante: in 15 minuti sul parquet Mirotic ha segnato 16 punti, senza nemmeno ingranare le marce alte perché si è preso 4 tiri e ne ha realizzati 3. Milano ha battuto Sassari consolidando il quarto posto in classifica, e tenendo il passo delle prime tre; Mirotic adesso si prepara a una seconda parte di stagione in cui dovrà necessariamente essere protagonista, perché per questo lo ha preso l’Olimpia.

Le sue statistiche in Serie A1 ci dicono che ha 16,5 punti e 5,0 rimbalzi, con il 44,8% dall’arco; spesso abbiamo parlato della difficile convivenza con Shavon Shields, l’altro leader offensivo di Milano, e Ettore Messina dovrà essere bravo a trovare sempre più la chiave per far coesistere le due stelle, perché questa potrebbe essere la differenza tra il sollevare i trofei o semplicemente provarci. Intanto Mirotic proverà a mettersi ancor più in ritmo nella trasferta del PalaCarrata, vedremo se sarà ancora determinante come già domenica scorsa. (agg. di Claudio Franceschini)

PISTOIA MILANO: OLIMPIA PER LA RIVINCITA!

Pistoia Milano, in diretta dal PalaCarrara alle ore 19:00 di domenica 4 febbraio, si gioca per la 19^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Una sfida davvero intrigante: all’andata la Estra aveva fatto il blitz al Mediolanum Forum battendo per la prima volta di sempre l’Olimpia in trasferta, e si è poi confermata per tutto il girone riuscendo anche a conquistare la qualificazione alla Final Eight di coppa Italia. Nell’ultimo turno ha perso male a Brescia ma è una sconfitta che ci può stare: il principale obiettivo è la salvezza, che Pistoia sta conducendo in porto.

Milano rispetto a quella squadra di ottobre è sicuramente cresciuta: domenica ha battuto Sassari in casa, pian piano sta ritrovando tutti i suoi infortunati e naturalmente, qualora dovesse sistemare i punti ancora oscuri, sappiamo che si tratta di una corazzata che rimane la favorita numero uno per lo scudetto, e dunque c’è tutto per pensare che oggi possa prendersi la sua rivincita sull’avversaria toscana. Adesso comunque aspettiamo che la diretta di Pistoia Milano prenda il via, e nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali di questa intrigante partita del PalaCarrara.

DIRETTA PISTOIA MILANO: SITUAZIONE E CONTESTO

Con la diretta di Pistoia Milano che si avvicina possiamo dire che la Estra sia una squadra che sta sorprendendo: attualmente è uscita dalla zona playoff, ma è tornata in Serie A1 dopo tre anni e tecnicamente il suo progetto avrebbe dovuto avere uno sviluppo più lungo. Nicola Brienza invece è riuscito a fare tanto e in fretta: promozione e arrivo in Coppa Italia, tutto quello che adesso arriverà per Pistoia sarà guadagno puro e questo riguarda ovviamente anche un’eventuale partecipazione ai playoff, perché nella situazione attuale è giusto che la Estra ci creda concretamente.

Milano come detto più volte andrà giudicato più avanti; per il momento ha fatto fatica a trovare il ritmo e non è certamente guarita dai suoi mali, è quarta in classifica quando tutti la vedevano almeno nelle prime due e deve inseguire anche in Eurolega. Una stagione in affanno per Ettore Messina, che però sembra aver ritrovato la quadratura del cerchio: di sicuro riavere Shavon Shields e Nikola Mirotic aiuta, ma la verità è che dovunque lo si giri il roster dell’Olimpia è competitivo per arrivare in fondo sempre e comunque, vedremo se anche stasera arriveranno conferme importanti.











