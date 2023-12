DIRETTA/ Pistoia Napoli (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (basket A, oggi 2 dicembre 2023)

DIRETTA PISTOIA NAPOLI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Pistoia Napoli sta per farci compagnia: è curioso notare come queste due società non si siano mai incrociate in Serie A1, a causa dei problemi finanziari di una piazza partenopea costretta a ripartire più volte con diversi progetti, mentre negli anni d’oro di Piero Bucchi erano i toscani ad essere ancora nelle serie inferiori. L’ultimo incrocio è quello della stagione 2020-2021, in Serie A2: come già ricordato, Pistoia aveva chiuso i campionato cancellato dal Covid con la salvezza ma aveva scelto di non iscriversi alla seguente Serie A1, accettando così di ripartire dal piano di sotto con Michele Carrea come allenatore.

Napoli invece era affidata a Stefano Sacripanti: inserite entrambe nel girone rosso, si erano affrontate due volte in regular season con doppia vittoria della GeVi, larga in entrambi i casi (+14 al PalaCarrara, +15 in casa). Poi, altro incrocio nel primo turno del tabellone oro dei playoff: ancora una volta Napoli, che avrebbe poi conquistato la promozione in Serie A, aveva mostrato la sua superiorità vincendo la serie per 3-0, con uno scarto medio nelle partite di 11,7 punti. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere cosa succederà sul parquet del PalaCarrara, perché ci siamo davvero: la palla a due di Pistoia Napoli sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PISTOIA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Napoli non sarà una di quelle che per questa tredicesima giornata vengono trasmesse sui canali della televisione, ricordando che sono tre per ogni turno; di conseguenza l’unico modo per assistere a questa sfida è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

ESTRA IN GRANDE RIPRESA!

Pistoia Napoli, che sarà diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Gabriele Bettini e Silvia Marziali, si gioca alle ore 19:30 di sabato 2 dicembre: la partita che apre la decima giornata di basket Serie A1 2023-2024 sarà molto interessante. Le previsioni della vigilia ce la consegnavano come sfida diretta per la salvezza, ma Napoli sta facendo molto meglio delle aspettative: con la vittoria contro Cremona la GeVi ha addirittura agganciato il primo posto (condiviso con altre tre squadre) e ora logicamente può sognare in grande stile, avendo già dimostrato il suo reale valore sul parquet.

Pistoia però è una squadra in ascesa, che per adesso si sta tenendo lontana dai guai: se parliamo di imprese, è incredibile quella della Estra che domenica scorsa ha violato addirittura il Mediolanum Forum, battendo Milano e concedendosi una serata di grande prestigio. Ecco perché assistere alla diretta di Pistoia Napoli sarà intrigante; aspettando che il match prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno dal parquet del PalaCarrara, dove tra poche ore sarà il momento di giocare.

DIRETTA PISTOIA NAPOLI: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Pistoia Napoli è dunque una partita interessantissima: la GeVi adesso non si pone più limiti, sa benissimo che il suo obiettivo rimane quello di salvarsi il prima possibile ma, essendo partita con sette vittorie e due sconfitte, questa Napoli può e deve pensare ai playoff perché all’inizio di dicembre il passo è lo stesso di Virtus Bologna e Venezia e migliore anche di Milano, nessuno come detto ha vinto di più e dunque chiaramente i ragazzi di Igor Milicic si godono il momento sperando che le cose possano anche migliorare.

Guai però a sottovalutare Pistoia: anche considerando Milano come una squadra in difficoltà, il colpo al Mediolanum Forum rimane straordinario per la differenza nel potenziale dei due roster, e il segno che Nicola Brienza sta davvero facendo ottime cose con una società che non giocava in Serie A1 da tre anni, ma che adesso sembra pronta se non altro a salvarsi con qualche giornata di anticipo e senza particolari affanni, per poi eventualmente valutare se possano esserci gli estremi per sognare i playoff. Più difficile per la Estra che per la Gevi, almeno allo stato attuale, ma staremo a vedere…











