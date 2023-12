DIRETTA/ Pistoia Pesaro (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (17 dicembre 2023)

DIRETTA PISTOIA PESARO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Stiamo per vivere la diretta di Pistoia Pesaro, e prima che si cominci bisogna fare un grande applauso a Nicola Brienza che è certamente l’uomo del momento. Quando nel 2021 è diventato allenatore della società toscana, le richieste erano quelle di provare a condurre la squadra ai playoff; lui ha fatto meglio perché in due stagioni l’ha riportata in Serie A1, poi con un budget risicato si è messo al lavoro e, dopo una falsa partenza, ha preso le misure e condotto la Estra a vincere sei delle ultime sette partite, sbancando anche il Mediolanum Forum. Il giusto riconoscimento per un allenatore che ha esordito in Serie A1 a 36 anni, battendo proprio quella Trento che sarebbe poi diventata la sua squadra.

Diretta/ Pesaro Trento (risultato finale 74-87): l'Aquila allunga e si prende la vittoria! (10 dicembre 2023)

All’epoca Brienza era storico vice a Cantù, il club della sua città: con Andrea Trinchieri ha vissuto il periodo migliore, poi appunto ha traghettato i brianzoli preparandoli all’avvento di Sergej Bazarevic. A Trento ha potuto disputare la Eurocup, maturando esperienza anche internazionale; a Pistoia gli chiedevano la salvezza magari anche soffrendo, Brienza ha portato la Estra in zona playoff e continua a sognare. Arriverà una vittoria anche questa sera? Scopriamolo insieme: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet del PalaCarrara, dove la palla a due di Pistoia Pesaro sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Tortona Pistoia (97-100) sintesi e highlights: Willis sigla 36 punti! (Lega A basket, 9 dicembre 2023)

DIRETTA PISTOIA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Pesaro non sarà una di quelle che per la dodicesima giornata di Serie A1 saranno fornite sui canali della nostra televisione, ricordando che sono tre i match che per ogni turno godono di questo “privilegio”. Va però ricordato che esiste modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Tortona Pistoia (risultato finale 97-100): sfiorati i supplementari! (basket, oggi 9 dicembre 2023)

PISTOIA PESARO: CHE MOMENTO PER LA ESTRA!

Pistoia Pesaro, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Alessandro Perciavalle e Matteo Lucotti, si gioca alle ore 19:00 di domenica 17 dicembre: al PalaCarrara siamo nella 12^ giornata di basket Serie A1 2023-2024, ed è un momento straordinario per la Estra che, battuta anche Tortona in trasferta, ha completamente girato un avvio di stagione fatto di quattro sconfitte consecutive ed è arrivata ad un punto di classifica nel quale può concretamente sperare di lottare per i playoff, perché ormai la squadra toscana ha chiaramente fatto capire di cosa possa essere capace in questo campionato.

Pesaro al contrario non riesce a ritrovarsi: l’ottimo cammino dello scorso anno è stato già dimenticato, sono tante le difficoltà di una Vuelle che arriva dal ko interno contro Trento ed è dunque rimasta in una posizione di classifica molto delicata, dovendo guardare alla zona retrocessione per togliersi il prima possibile dai guai. Noi adesso aspettiamo che la diretta di Pistoia Pesaro prenda il via, ma intanto possiamo come sempre fare le nostre considerazioni sui temi principali che potrebbero emergere da questa interessante e importante serata di Serie A1 qui al PalaCarrara.

DIRETTA PISTOIA PESARO: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella diretta di Pistoia Pesaro vedremo allora quanto la Estra possa sognare: tornata in Serie A1 dopo tre anni e nuovamente affidata a Demis Cavina, che qualcosa al piano di sopra aveva da farsi perdonare, Pistoia ha dimostrato a tutti di essere realtà solida e vera, che ha dovuto impiegare un po’ di tempo per conoscere il contesto in cui si trovava ma poi ha iniziato a macinare vittorie, scrivendo anche la storia della società quando per la prima volta di sempre è andata a vincere al Mediolanum Forum, contro quella Milano che l’aveva eliminata sul filo di lana negli ultimi playoff.

A Pesaro devono stringere i denti, perché la situazione è opposta: la Vuelle certamente ha già vinto qualche partita utile per non sprofondare in zona retrocessione, ma appare chiaro come questa squadra non sia riuscita a fare il salto di qualità e sia una di quelle che sono maggiormente in difficoltà in questo campionato di Serie A, non trovando il ritmo giusto ma forse pagando anche qualche errore nella costruzione del roster. La trasferta del PalaCarrara può comunque rappresentare un’occasione per provare a svoltare sul piano della fiducia, e allora vedremo come andranno le cose tra poche ore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA