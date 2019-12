Diretta Pistoia Pesaro/ Streaming video tv: sfida per la salvezza (basket A1)

Pistoia Pesaro si gioca in diretta dal PalaCarrara, e rappresenta il lunch match nella 14^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020: squadre in campo alle ore 12:00 di domenica 22 dicembre. Una vera e propria sfida per la salvezza, tra due squadre che negli ultimi anni hanno sempre faticato per mantenere la categoria: senza l’esclusione di Torino, in questa stagione la OriOra starebbe giocando al piano di sotto ma sembra poter sfruttare l’occasione concessa dalla Lega. Avendo battuto Cremona, i toscani per la prima volta da quando è iniziato il campionato sono riusciti a uscire dalla zona retrocessione, lasciando al penultimo posto Trieste e all’ultimo la stessa Vuelle. La quale rispetto a Pistoia ha giocato una partita in meno, ma questo è un dettaglio: gli adriatici per quanti sforzi facciano non riescono a trovare ritmo e domenica scorsa hanno incassato oltre 100 punti a Varese, pur giocando una partita intensa e di qualità per larghi tratti e, di fatto, cedendo solo nell’ultimo periodo. Vedremo allora come andranno le cose nella delicatissima diretta di Pistoia Pesaro; intanto possiamo valutare e analizzare alcuni dei temi principali di questa sfida.

DIRETTA PISTOIA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Anche l’anno scorso Pistoia Pesaro valeva la salvezza, e alla fine era stata la Vuelle a confermarsi in Serie A1 come già era accaduto nelle stagioni precedenti. Stavolta però il compito è davvero più complesso: se la Carpegna Prosciutto dovesse perdere anche oggi, arriverebbe a cinque partite di distanza dalla zona salvezza e soprattutto con una sfida diretta di svantaggio nei confronti della OriOra, che a differenza sua ha qualche guizzo che le permette di lottare concretamente. La vittoria su Cremona non è assolutamente da sottovalutare: la Vanoli era in serie positiva e solo la settimana precedente aveva fermato la corsa di una Virtus Bologna mai battuta da nessun in questo campionato. Adesso però i toscani sanno di non dover sciupare l’occasione, e possono anche sfruttare il secondo impegno casalingo consecutivo: restare in Serie A1 è davvero possibile, vedremo in che modo Pesaro sarà in grado di rispondere per evitare di chiudere il girone di andata senza vittorie (restano quattro partite per questo traguardo sia pure minimo, ma che potrebbe valere in futuro).



