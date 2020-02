Diretta Pistoia Reggio Emilia/ Streaming video Rai: match delicato (basket Serie A1)

Pistoia Reggio Emilia, che sarà in diretta dal PalaCarrara, si gioca alle ore 20:45 di domenica 9 febbraio e, aspettando il posticipo tra Varese e Virtus Bologna in programma tra ben 18 giorni, chiuderà la 22^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Partita di fondamentale importanza per la OriOra, reduce dal colpo sul parquet di Roma: per la prima volta da quando è iniziato il campionato la squadra toscana dà realmente la sensazione di potersi salvare, ma per farlo si deve scrollare di dosso la concorrenza della sempre pericolosa Trieste e provare a riprendere gli stessi capitolini, magari coinvolgendo nella lotta anche Treviso. La stagione della Grissin Bon non è ancora decollata, ma da queste parti comunque il segno è positivo: dopo un paio di stagioni a basso regime la squadra è tornata a lottare per un posto nei playoff e ha dimostrato il suo livello domenica scorsa, nonostante il ko di misura rimediato a Cremona. Ora sarà interessante valutare come andranno le cose nella diretta di Pistoia Reggio Emilia; aspettando la palla a due possiamo fare un rapido approfondimento di quelli che sono i temi principali della serata.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Reggio Emilia verrà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, dunque in chiaro per tutti sulla televisione di stato e naturalmente con la possibilità di seguire la gara anche sul sito www.raiplay.it, senza costi aggiuntivi. Inoltre gli appassionati potranno come al solito dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per attivare la piattaforma Eurosport Player (a pagamento) che fornisce tutte le gare della Serie A1 di basket in diretta streaming video. Sul portale www.legabasket.it troverete inoltre le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PISTOIA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Pistoia Reggio Emilia rappresenta una bella occasione per entrambe le squadre: da una parte sicuramente la OriOra, che può finalmente trovare la giusta continuità e arrivare a prendersi virtualmente una salvezza che insegue dall’inizio del campionato, consapevole che la strada sarà ancora lunga ma con la necessità di segnare un confine e fare un salto di qualità anche e soprattutto dal punto di vista del morale del gruppo, che ha iniziato a fare cose interessanti in campo. La Grissin Bon ha avuto un inizio di stagione complesso, ma poi Maurizio Buscaglia ha dimostrato il suo valore come allenatore: con una serie di prove incoraggianti la squadra emiliana è arrivata ad un passo dall’ottavo posto e vuole provare a prenderselo entro la fine della regular season, tornando dunque nella griglia dei playoff. Anche qui chiaramente il cammino sarà ancora tortuoso, ma possiamo dire che se arrivasse una vittoria esterna Reggio Emilia potrebbe fare un bel passo avanti verso il suo obiettivo, dunque adesso ci dobbiamo mettere comodi e aspettare che gli arbitri decretino l’inizio di una partita che, vada come vada, sarà davvero molto interessante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA