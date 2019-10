Diretta Pistoia Roma/ Streaming video tv: è già scontro salvezza (basket Serie A1)

Pistoia Roma verrà diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Beniamino Manuel Attard e Guido Federico Di Francesco, e si gioca alle ore 20:30 di sabato 12 ottobre: al PalaCarrara va in scena l’anticipo della quarta giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Sulla carta una sfida salvezza: la OriOra al momento è una delle tre squadre a non aver ancora vinto in questo avvio di stagione (le altre sono Pesaro e Trieste) e di conseguenza ha bisogno di punti per evitare di rimanere subito staccata, soprattutto considerando che quest’anno le retrocessioni tornano a essere due e bisognerà sgomitare parecchio per salvarsi. Una sola affermazione per la Virtus Roma che, tornata in Serie A1 dopo cinque anni, ha sfruttato al meglio il doppio turno casalingo e ha fatto un bel colpo domenica scorsa, battendo Cremona al Palazzo dello Sport. Sarà una partita utile per dirci quale possa essere il livello di queste squadre rispetto al traguardo; un successo esterno dei capitolini sarebbe tremendamente importante perché spariglierebbe le carte, ma i toscani hanno la possibilità di sbloccarsi. Non resta allora che vedere quello che succederà nella diretta di Pistoia Roma, attesa ormai tra poche ore e della quale possiamo intanto valutare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Roma non è una di quelle che per questa quarta giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui nostri canali; tuttavia resta valido l’appuntamento con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi abbonati la possibilità di seguire tutte le gare del campionato di basket in diretta streaming video, dunque dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su queste due squadre e sul torneo.

DIRETTA PISTOIA ROMA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Pistoia Roma ci presenta una partita che, a conti fatti, avremmo potuto vedere in Serie A2 quest’anno; ricordiamo che la OriOra è la squadra che la scorsa primavera era retrocessa sul campo, al termine di un campionato nel quale non è mai stato trovato il ritmo giusto. Alla fine il fallimento di Torino, già attivo nel corso della stagione, ha portato i toscani a rimanere nel massimo campionato; così torna questo incrocio con una Virtus che vuole ritrovare le glorie del passato, anche se non sarà facile riprendere il discorso perché ci sono tante altre piazze che nel frattempo sono diventate competitive. Nella capitale naturalmente c’è tanta passione, e la grande corsa nel girone Ovest di A2 ha ovviamente portato maggiore entusiasmo; solo sei anni fa questa società giocava una finale scudetto e poteva contare su un certo Gigi Datome nel roster, adesso si tratta di fare un passo dopo l’altro, provare innanzitutto a salvarsi e poi cercare di costruire qualcosa che altre realtà in questi ultimi anni sono riuscite a mettere in piedi.



