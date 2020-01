Diretta Pistoia Sassari/ Streaming video tv: Dinamo largamente favorita (basket A1)

Pistoia Sassari viene diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Guido Federico Di Francesco e Gianluca Capotorto, ed è uno dei due anticipi previsti per la 17^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020: squadre in campo alle ore 20:30 di sabato 4 gennaio. Quasi un testa-coda, anche se la OriOra ha dimostrato di poter fare passi avanti e salvarsi: nell’ultimo turno però la squadra toscana ha riposato e “perso” due punti di vantaggio su Trieste, che grazie al bel colpo contro la Fortitudo Bologna si è portata a -2. Adesso dunque sono gli alabardati che Pistoia deve tenere d’occhio in chiave salvezza; la Dinamo invece continua a inseguire la capolista Virtus Bologna, è già ampiamente qualificata alla Final Eight di Coppa Italia e avrà in questo torneo un primo obiettivo stagionale, molto importante perchè Gianmarco Pozzecco punta a vincere tutto e intanto ha messo in bacheca la Supercoppa. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Pistoia Sassari, nel frattempo possiamo fare qualche valutazione legata ai temi principali di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Sassari non è una di quelle che sono trasmesse sui canali della nostra televisione in questa giornata di campionato; tuttavia per tutti gli appassionati l’appuntamento classico rimane quello con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Serie A1 di basket in diretta streaming video. Inoltre, sul sito www.legabasket.it sono liberamente consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno sul parquet.

DIRETTA PISTOIA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Pistoia Sassari come già detto c’è una favorita d’obbligo: il Banco di Sardegna sta confermando quanto di buono fatto vedere nella seconda metà della scorsa stagione, ed è chiaro che a lungo termine l’obiettivo sia quello di tornare a giocare la finale scudetto e questa volta vincerlo. Da questo punto di vista la rincorsa alla Virtus Bologna è fondamentale, perchè il primo posto in regular season permetterebbe di avere il fattore campo non solo in semifinale (eventualmente contro Milano) ma anche appunto nella finale e, visto il passo delle V nere, sarebbe davvero prezioso poter aprire al PalaSerradimigni e giocarci un’eventuale gara-7. Per quanto riguarda Pistoia, l’ultima partita giocata è stata persa in maniera netta sul parquet di Varese: ancora una volta la OriOra ha dimostrato la sua debolezza in trasferta, ma la squadra toscana se non altro ha infilato cinque vittorie preziosissime che, contando il successo a tavolino contro l’Olimpia, sono già le stesse dello scorso campionato. Dunque adesso si tratta di confermarsi, centrare qualche colpo al PalaCarrara e, per rimanere tranquilli, ottenere delle affermazioni esterne che possano permettere di coinvolgere altre squadre nel discorso salvezza e allontanare la penultima posizione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA