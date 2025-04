DIRETTA PISTOIA SASSARI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci pronti alla diretta Pistoia Sassari, la sua partita di andata era stata disputata il 10 novembre per la 7^ giornata e sulla panchina della Estra sedeva Zare Markovski, che esordiva proprio quel giorno dopo il match ad interim di Tommaso Della Rosa, seguito all’esonero di Dante Calabria sfiduciato dalla società. Il macedone sarebbe durato sei partite, tutte perse; al PalaSerradimigni era riuscito a chiudere il primo tempo con 8 punti di vantaggio, ma la Sassari di Nenad Markovic aveva girato tutto con un 32-18 nel terzo periodo e alla fine aveva vinto 77-75, resistendo alla rimonta toscana.

Pistoia, in vantaggio di due punti a 1’24’’ dalla sirena, si era bloccata: aveva subito due liberi di Eimantas Bendzius, sbagliato due tiri con Semaj Christon e Elijhah Childs (un comodo appoggio a canestro) e mandato in lunetta Justin Bibbins il che aveva fatto 2/2. Pistoia aveva avuto 6 secondi per vincere o andare all’overtime: Karlis Silins aveva sbagliato la tripla, Childs il tiro dopo il rimbalzo. La cosa curiosa, ma che ben riassume la stagione di Pistoia, è che abbiamo nominato tre giocatori della Estra: Christon oggi gioca a Cremona, Silins a La Coruña e Childs nell’Hapoel Elyon. Una rivoluzione a partire appunto dalla panchina, la salvezza è sempre più complicata ma le speranze ci sono ancora, dunque parola al campo perché la diretta Pistoia Sassari sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA PISTOIA SASSARI IN STREAMING VIDEO TV

Sarà solo su DAZN la diretta Pistoia Sassari, dunque non si tratterà di una messa in onda sulla nostra tv ma di una diretta streaming video, come sempre riservata ai soli abbonati.

PISTOIA SASSARI: ESTRA, ULTIME CHANCE!

Si gioca alle ore 17:30 di domenica 6 aprile la diretta Pistoia Sassari, realisticamente una delle ultime occasioni per la Estra di salvarsi: nella 25^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 la squadra toscana riparte ancora una volta dall’ultimo posto in classifica, con quattro sconfitte consecutive e sette nelle ultime otto, il -20 interno contro Trieste come risultato più recente e un calendario che a dire il vero offre qualche appiglio ma anche poco spazio all’immaginazione, perché le prossime due gare per Pistoia saranno contro Milano e Virtus Bologna e poi ci sarà anche la trasferta di Reggio Emilia da affrontare.

Per la Estra insomma la retrocessione in Serie A2 appare sempre più come una realtà concreta, e bisogna dire che era nell’aria per tutto quanto accaduto in una stagione che ha visto un valzer di allenatori e il cambio di proprietà, ora dunque bisognerà provare a ripartire a prescindere da come andrà il finale di Serie A1 e in ogni caso la squadra ha il dovere di provarci fino all’ultimo anche per mandare un segnale forte all’ambiente, ecco perché la diretta Pistoia Sassari anche per il suo contesto potrebbe regalarci un risultato a sorpresa, rendendo ancora più scintillante la corsa alla salvezza.

DIRETTA PISTOIA SASSARI: DINAMO ORMAI AL SICURO

Se nella diretta Pistoia Sassari la Estra cerca punti fondamentali, il Banco di Sardegna può sostanzialmente dire di aver chiuso il compito e può affrontare le ultime giornate senza particolari pressioni: la grande vittoria contro Trapani ha certificato un buon momento per coach Massimo Bulleri, che ha definitivamente preso le distanze dalla zona calda della classifica ma, a causa del terreno che la squadra ha perso in precedenza (soprattutto con Nenad Markovic come allenatore), è di fatto tagliata fuori dalla corsa ai playoff, perché per arrivarci bisognerebbe vincere sempre e sperare che le rivali crollino.

Sassari dunque, possiamo dirlo, ha portato a termine quello che era l’obiettivo minimo, quello di rimanere in Serie A1; per il prossimo anno però bisognerà necessariamente rilanciarsi perché questa piazza ha vissuto giorni gloriosi non troppo tempo fa – anche se un decennio è trascorso – e si è comunque abituata a stazionare in alta classifica andando a giocare i playoff, per il momento può andare bene così perché siamo in un periodo di transizione ma, anche per il movimento italiano in generale, sarebbe bello se Sassari dovesse tornare squadra di élite nelle prossime stagioni, intanto però bisogna concludere nel migliore dei modi il campionato e vincere a Pistoia è comunque importante.