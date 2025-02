DIRETTA PISTOIA SCAFATI: TANTA PAURA IN CAMPO!

La diretta Pistoia Scafati va in scena alle ore 20:30 di sabato 8 febbraio, e rientra nel programma della 19^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: siamo in un momento che possiamo definire importante, perché dopo questo turno il campionato si fermerà per tre settimane tra Coppa Italia e impegni delle nazionali, dunque si tireranno bilanci e per entrambe queste squadre in campo al PalaCarrara si tratterà di provare a vivere una sosta in qualche modo serena, a cominciare da Pistoia che domenica scorsa ha perso in casa contro Treviso e si è ritrovata ultima in classifica in compagnia di Cremona, per uno scenario che si fa sempre più complicato.

Anche Scafati non è certo messa bene, ma intanto è tornata a vincere dopo sei sconfitte: il colpo interno su Sassari è stato anche netto nelle proporzioni, si è trattato del primo successo da quando Marco Ramondino è diventato l’allenatore e adesso c’è un’altra bella occasione per allontanare ancor più la zona retrocessione, ma lo stesso può dire la Estra che gioca in casa contro una rivale diretta che può essere agganciata in classifica. Sarà allora molto curioso scoprire come andranno le cose nella diretta Pistoia Scafati, intanto proviamo a tracciare qualche altro tema legato a questo imminente match.

PISTOIA SCAFATI INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Pistoia Scafati in tv non sarà disponibile sui canali tradizionali, di conseguenza la partita di Serie A1 potrà essere seguita soltanto attraverso la diretta streaming video garantita dalla piattaforma DAZN, che è in abbonamento.

DIRETTA PISTOIA SCAFATI: PUNTI PESANTISSIMI

Nella diretta Pistoia Scafati abbiamo già detto che sono in palio punti pesantissimi: lo sono stati anche quelli raccolti dalla Givova una settimana fa, una vittoria davvero molto importante quella contro Sassari e ancora una volta una straripante dimostrazione di talento da parte di Rob Gray, l’uomo cui Scafati si aggrappa per andare alla conquista di un’altra salvezza aspettando che Kruize Pinkins torni nelle condizioni ideali, e ovviamente che Andrea Cinciarini, anche se ben lontano dal suo prime, porti il suo contributo in termini di esperienza e piccole cose, facendo girare la squadra nel migliore dei modi.

A Pistoia invece il piatto continua a piangere: cambiano gli allenatori ma non la sostanza, la vittoria contro Varese aveva illuso ma questa squadra ha diverse pecche, a cominciare da un Eric Paschall ormai sparito per proseguire con Maverick Rowan che lo fa spesso e volentieri pur essendo sul parquet, giocatori che potremmo definire monodimensionali come i playmaker Michael Forrest e Semaj Christon e un Maurice Kemp che ha talento ma forse non sufficiente per togliere la Estra dalle secche. Tuttavia il tempo per migliorare la situazione c’è tutto, ma il roster presumibilmente rimarrà questo: a Gasper Okorn il durissimo compito di salvare la squadra toscana…