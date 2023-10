DIRETTA/ Pistoia Trento (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (basket A1, 8 ottobre 2023)

DIRETTA PISTOIA TRENTO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Sta per iniziare la diretta di Pistoia Trento, e noi allora possiamo dire che il grande ex al PalaCarrara è Nicola Brienza. Il giovane allenatore ha riportato Pistoia in Serie A1 ma con la società toscana aveva già vinto la Supercoppa LNP due anni prima; a Trento invece è stato il primo head coach nell’era post-Maurizio Buscaglia, chiamato a guidare una squadra che aveva disputato due finali scudetto consecutive. Brienza non ha fatto male: anzi, per due volte ha portato Trento alla Top 16 di Eurocup, certamente la formula era diversa ma la realtà dice che dopo di lui la Dolomiti Energia non ha più superato il girone della competizione.

Costretto a fermarsi come tutti a causa della pandemia, era settimo in classifica nella Serie A1 2019-2020; l’anno seguente è stato esonerato a gennaio avendo perso sei partite in fila. Ora guida appunto Pistoia, con l’obiettivo di tenerla nel massimo campionato; Trento in estate ha salutato Lele Molin che aveva preso il posto proprio di Brienza, scegliendo di affidarsi a Paolo Galbiati già allenatore di Cremona e l’anno scorso assistente di Matt Brase a Varese. Mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa succederà al PalaCarrara: ci siamo davvero, la palla a due di Pistoia Trento sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PISTOIA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Trento non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione: questa partita di Serie A1, come tutte le altre del massimo campionato di basket, sarà appannaggio della piattaforma DAZN e dunque sarà una visione in diretta streaming video riservata agli abbonati, che potranno attivare il servizio su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Va aggiunto infine che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

PISTOIA TRENTO: TOSCANI PER RIALZARSI!

Pistoia Trento, che sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Andrea Bongiorni e Matteo Lucotti, va in scena al PalaCarrara alle ore 17:00 di domenica 8 ottobre: siamo nella seconda giornata del campionato di basket Serie A1 2023-2024, e la Estra torna a giocare una gara casalinga in questo torneo dopo tre anni e mezzo. Lo farà dovendo riscattare quanto accaduto una settimana fa: incredibilmente Pistoia ha perso a Varese dopo essere stata in vantaggio in doppia cifra per praticamente tutti i due quarti centrali, e dunque è una grande occasione persa per i toscani.

Trento invece ha esordito bene: successo interno contro Cremona, poi l’Aquila ha avuto la prima in Eurocup e ha perso (non una novità nelle ultime due stagioni) facendosi rimontare da Ulm, vedremo come funzionerà stavolta il doppio impegno ma certamente in Serie A1 la Dolomiti Energia è squadra da playoff. Intanto aspettiamo che si giochi per la diretta di Pistoia Trento, mentre aspettiamo possiamo fare un rapido excursus attraverso i temi principali che potrebbero emergere dalla partita.

DIRETTA PISTOIA TRENTO: SITUAZIONE E CONTESTO

Avremo dunque tra poco la diretta di Pistoia Trento: per la Estra è già sfumata la possibilità di incamerare due punti preziosi in chiave salvezza, la stagione è lunga e dunque non si possono fare drammi in tal senso (non dopo la prima giornata) ma certo per come si era messa a Varese l’occasione era davvero ghiotta per ottenere una vittoria esterna che avrebbe anche dato parecchio morale. Adesso Pistoia si trova ad affrontare la prima casalinga con qualche dubbio in più, ma sarà spinta dall’entusiasmo del suo pubblico.

Trento come detto gioca ancora in Eurocup: negli ultimi due anni la dimensione europea ci ha raccontato di una squadra in grande difficoltà, ma in questa stagione le cose potrebbero cambiare anche se certamente la Dolomiti Energia rimane concentrata soprattutto sul campionato, in cui sa bene di poter anche tornare in semifinale e magari, con qualche accoppiamento favorevole, anche all’ultimo atto scudetto che ha disputato due volte consecutive. Staremo dunque a vedere, intanto questa trasferta al PalaCarrara andrà certamente presa con le pinze.











