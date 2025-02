DIRETTA PISTOIA TREVISO (RISULTATO 46-47): INTERVALLO

Pistoia Treviso 46-47: grande equilibrio al PalaCarrara. Possiamo dire sostanzialmente che le due squadre si siano divise il primo tempo con un quarto di apertura andato alla Estra (28-23) e il secondo che ha invece visto la reazione della NutriBullet con il parziale di 18-24, una sfida che rimane del tutto aperta tra due realtà che almeno oggi stanno facendo tutto sommato bene in termini offensivi. Pistoia ha un Semaj Christon da 11 punti e 4/10 dal campo, bene anche Maurice Kemp pur se lo score realizzativo dice 3/9, gli altri in qualche modo hanno provato a portare il loro mattoncino e si è saputo distinguere Karlis Silins, che in uscita dalla panchina ha segnato 7 punti.

Dal lato di Treviso, Osvaldas Olisevicius ha segnato 16 punti risultando quasi perfetto al tiro (5/6), ce ne sono 7 per JP Macura e 6 per Bruno Mascolo ma bisogna anche registrare un Ky Bowman che per il momento non è ancora riuscito a segnare e si è preso appena due tiri dal campo, poco meglio D’Angelo Harrison con 3 punti e 0/1 e per entrambi dunque la necessità di trovare maggiore rendimento anche se per Harrison bisogna dire che ci sono appena 7 minuti sul parquet. Vedremo dunque come procederà questo secondo tempo nella diretta Pistoia Treviso… (agg. di Claudio Franceschini)

PISTOIA TREVISO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Pistoia Treviso potrà essere seguita in tv su Eurosport 2 da tutti gli abbonati alla televisione satellitare o su DAZN e con diretta streaming video su PC, tablet e smartphone.

PISTOIA TREVISO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo pronti a vivere la diretta Pistoia Treviso, una partita che presenta due squadre che nel corso della loro storia si sono incrociate davvero poche volte. Le grandi sfide sono quelle che riguardano le due vecchie società: da una parte l’Olimpia Pistoia e dall’altra la Benetton Treviso, quella biancoblu è stata una storia davvero molto bella con tante partecipazioni consecutive ai playoff (che però prevedevano la qualificazione di più squadre rispetto a oggi) in anni in cui Treviso dominava e vinceva scudetti e coppe, la favola dell’Olimpia è poi terminata con la retrocessione nel 1999 e la cessione del titolo sportivo a Fabriano.

Dalla nascita del Pistoia Basket 2000, i toscani non hanno mai affrontato la Universo Basket Treviso se non nelle stagioni 2019-2020 e 2023-2024: dunque si tratta di una partita quasi inedita almeno volendo considerare che le squadre di un tempo non esistono più, a livello di piazze però di scontri molto interessanti ne abbiamo avuti e ora speriamo che quello di oggi al PalaCarrara possa avere una bella intensità nonostante il momento difficile per entrambe, non abbiamo altro da fare che accomodarci e lasciare ogni discorso ai protagonisti del match perché la palla a due di Pistoia Treviso sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

PISTOIA TREVISO: IN PALIO LA SALVEZZA!

Siamo al PalaCarrara per la diretta Pistoia Treviso che, in programma alle ore 16:45 di domenica 2 febbraio, si gioca per la 18^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: è un sfida per la salvezza anche se in questo momento la NutriBullet conserva un margine utile sul gruppo che occupa l’ultimo posto in classifica. Tuttavia i veneti sono in forte calo, come dimostrato dalla sconfitta interna contro Napoli che in questo campionato non era mai riuscita a vincere fuori casa: per Treviso dunque è un periodo davvero di flessione che rischia di compromettere quella che era stata una partenza tutto sommato accettabile.

Pistoia aveva rialzato la testa, dopo nove sconfitte consecutive, con la preziosissima vittoria su Varese: poi è andata a Trapani e ha subito un’imbarcata dagli Shark, sconfitta che era da mettere in conto ma che è stata esagerata nelle proporzioni, e ora rischia di avere degli strascichi in vista di una diretta Pistoia Treviso che è davvero delicata, e che la Estra non si può permettere di sbagliare. Aspettiamo che arrivi la palla a due, il risultato che maturerà al PalaCarrara sarà davvero importante per le sorti del campionato di entrambe le squadre.

DIRETTA PISTOIA TREVISO: VENETI IN CADUTA LIBERA

L’attesa sta per finire e la diretta Pistoia Treviso è sempre più vicina: come già detto la NutriBullet è in caduta libera, il grande colpo contro Brescia, che poteva aver dato una svolta lanciando la squadra verso un posto nei playoff, non ha avuto un seguito nelle partite che sono venute dopo e per i veneti sono anzi arrivate tre sconfitte consecutive, quella al PalaVerde contro Napoli ha esposto le fragilità di una squadra che sul proprio parquet aveva già perso contro Varese, e che dunque ha due sfide dirette, almeno per il momento, in cui non ha fatto risultato in casa, cosa che alla fine della regular season potrebbe pesare non poco.

Pistoia ha naturalmente problemi più diffusi, come le nove sconfitte in fila testimoniano; per la Estra è stato davvero importante riprendere la marcia e per di più contro Varese, che era lanciata e che in qualche modo è stata tenuta vicina in classifica. I toscani entrano nella 18^ giornata condividendo l’ultima posizione in classifica con Napoli, Scafati e Cremona: già uno scenario migliore di quanto si prospettava un paio di settimane fa, ma adesso è ovvio che la squadra debba iniziare a correre con un altro passo e, quantomeno, prendersi vittorie casalinghe contro squadre abbordabili, come è appunto la Treviso di questo ultimo periodo in Serie A1.