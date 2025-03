DIRETTA PISTOIA TRIESTE: LA ESTRA NON HA MARGINI!

Per la diretta Pistoia Trieste saremo sintonizzati dalle ore 19:00 di domenica 30 marzo presso il PalaCarrara: si gioca per la 24^ giornata di basket Serie A1 2024-2025, e sono in campo due squadre con una classifica profondamente diversa e quindi differenti motivi per prendersi la vittoria. Per Pistoia la stagione è stata assolutamente travagliata: allenatori esonerati, società che prima ha provato a gestire con il pugno di ferro ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca per i problemi economici, questi sembrano essere risolti (per ora) ma sul campo la squadra è ultima in classifica avendo perso anche a Casale Monferrato, ci sono sempre meno margini per una salvezza che appare complicatissima.

DIRETTA/ Tortona Pistoia (risultato finale 94-68): non c'è stata storia! (basket A1, 23 marzo 2025)

Trieste invece ha dimostrato che lo status di neopromossa era solo “apparente”, o comunque formale: la squadra giuliana ha immediatamente iniziato a macinare vittorie e si è subito messa in zona playoff, a febbraio ha anche giocato la semifinale di Coppa Italia e, tanto per non farsi mancare nulla, sabato scorso ha battuto la Virtus Bologna per la seconda volta in stagione, ricordando che all’esordio c’era stato anche il successo contro Milano. Insomma le cose stanno andando bene ma la corsa ai playoff è tesissima e oggi non si può sbagliare: vedremo cosa succederà nella diretta Pistoia Trieste, nel frattempo analizziamo ancor più i temi principali di questa intrigante partita.

DIRETTA/ Trento Pistoia (risultato finale 87-64): nuova sconfitta per l'Estra! (16 marzo 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA PISTOIA TRIESTE IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Pistoia Trieste non avremo un appuntamento sui canali tradizionali, quindi il match sarà fornito esclusivamente dalla piattaforma DAZN, con diretta streaming video per gli abbonati.

DIRETTA PISTOIA TRIESTE: I GIULIANI SPERANO

Manca poco alla diretta Pistoia Trieste, per la squadra giuliana certamente una bella occasione per avvicinare la qualificazione ai playoff: la situazione di classifica è decisamente intrigante, ci dice che alle spalle delle cinque squadre che stanno dominando il campionato ne troviamo altri tre con gli stessi punti, oltre a Trieste ci sono Reggio Emilia e Tortona per uno scenario nel quale la classifica avulsa potrebbe fare la differenza per determinare i piazzamenti nella griglia. In più, attenzione: è in grande risalita Venezia, che minaccia di far rimanere fuori una di queste tre ed è per questo motivo che Trieste ha bisogno di confermare il pronostico ed espugnare il PalaCarrara.

DIRETTA/ Pistoia Brescia (risultato finale 84-97): dominio Germani con super Bilan! (9 marzo 2025)

La situazione di Pistoia rimane drammatica: è arrivata la nuova proprietà e almeno da questo punto di vista non si dovrebbe rischiare qualche sanzione nell’immediato, tuttavia quanto accaduto in precedenza ha avuto inevitabilmente delle conseguenze sulle partite della Estra, che adesso si è anche vista privata di alcuni dei giocatori migliori che, vista la situazione, hanno deciso di fare armi e bagagli. Tradotto: salvarsi sarà ancora più complicato di quanto fosse in partenza, a questo punto coach Gasper Okorn deve provare a tirar fuori il meglio dalla sua squadra perché la lotta è apertissima a qualunque tipo di scenario, e già cominciare a vincere questa sera contro Trieste sarebbe tanto per la squadra toscana.