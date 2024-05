DIRETTA PISTOIA VARESE/ Video streaming tv: la Estra per migliorarsi ancora! (basket A1, 5 maggio 2024)

DIRETTA PISTOIA VARESE: ESTRA QUINTA?

Avvicinandoci alla diretta di Pistoia Varese, proviamo a capire quali siano i calcoli che riguardano la Estra in tema di posizionamento nella griglia dei playoff. Pistoia può entrare in due diverse classifiche avulse: quella per il quinto posto con Reggio Emilia e Trento, ma anche quella per il sesto con la stessa Dolomiti Energia e Tortona. Attualmente sono 30 i punti dei toscani: gli stessi dell’Aquila, due meno della Unahotels e due più della Bertram. Dunque: in caso di vittoria e sconfitta di Reggio Emilia, la Estra sarebbe comunque quinta avendo –12 di differenza canestri con la Reggiana, ma il quadro potrebbe ancora cambiare.

Diretta/ Varese Treviso (risultato finale 95-100): importante vittoria-salvezza! (28 aprile 2024)

Pistoia sarebbe sesta anche con vittoria della Reggiana e sconfitta dell’Aquila, avendo la sfida diretta a favore con Trento (il motivo per cui è al momento sesta), sarebbe settima solo qualora dovesse perdere con conseguente affermazione della Dolomiti Energia. In ogni caso la squadra di Nicola Brienza non chiuderebbe ottava: ha battuto due volte Tortona scongiurando questa eventualità, anzi se dovesse perdere anche Trento la Estra sarebbe in ogni caso sesta, e allora è questa la posizione più probabile con la quale questa squadra chiuderà la sua regular season. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Trento Pistoia (risultato finale 80-105): che vittoria e aggancio in classifica! (28 aprile 2024)

PISTOIA VARESE IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di assistere alla diretta tv di Pistoia Varese sui canali della nostra televisione, non essendo questa partita nel pacchetto delle tre che vengono trasmesse nella 30^ giornata; tuttavia, previa la sottoscrizione di un abbonamento, il match sarà fruibile sulla piattaforma DAZN come tutti quelli del campionato di basket Serie A1, sarà ovviamente una visione in diretta streaming video eventualmente accompagnata dalla consultazione del sito ufficiale www.legabasket.it, dove troverete soprattutto il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Pistoia Brindisi (risultato finale 90-96): Lombardi sigilla la rimonta! (oggi 21 aprile 2024)

PISTOIA VARESE: COME CHIUDERÀ LA ESTRA?

Nella diretta di Pistoia Varese, alle ore 18:15 di domenica 5 maggio, gli arbitri saranno Saverio Lanzarini, Gabriele Bettini e Martino Galasso: la 30^ giornata di basket Serie A1 2023-2024 ci dirà dove chiuderà la Estra e quale sarà la sua avversaria nei playoff, la roboante vittoria di Trento ha migliorato la situazione di una squadra che, dopo la qualificazione in Coppa Italia, ha continuato a viaggiare ad alto livello e nella stagione da neopromossa si è tolta la straordinaria soddisfazione di centrare anche con anticipo l’accesso alla post season.

Per Varese invece il campionato termina qui: la Openjobmetis si è salvata con due giornate di anticipo ma alla fine sarà una permanenza in Serie A1 per il rotto della cuffia e probabilmente per le sfide dirette, non ci si può considerare soddisfatti da queste parti soprattutto per quelle che erano le premesse, decisamente differenti. Si proverà comunque a chiudere bene nella diretta di Pistoia Varese, aspettando la quale possiamo provare a fare una rapida considerazione su quello che potrebbe emergere tra poco dal parquet del PalaCarrara.

DIRETTA PISTOIA VARESE: STAGIONE AGRODOLCE PER I LOMBARDI

Si avvicina la diretta di Pistoia Varese: la Openjobmetis si è salvata, ma l’anno scorso si era qualificata ai playoff (poi sfumati per la penalizzazione) e ha fatto un netto salto all’indietro, dovendo ora interrogarsi sulle scelte estive e su come si proseguirà visto che difficilmente resterà Nico Mannion, la cui addizione è stata comunque determinante così come quella vittoria su Pistoia, di un punto, alla prima giornata, senza la quale oggi Varese sarebbe presumibilmente condannata alla retrocessione o comunque avrebbe un ultimo turno drammatico.

Gongola invece Nicola Brienza, capace di artigliare i playoff in maniera scintillante: addirittura la Estra, godendo di sfide dirette favorevoli, potrebbe chiudere in quinta posizione e andrebbe così a sfidare quella Venezia già avversaria in Coppa Italia. L’avversaria comunque è relativa per Pistoia, che pensava di doversi salvare senza troppi voli pindarici e invece si ritrova in una post season che adesso ha tutte le intenzioni di onorare, sapendo comunque che, quale che sia l’incrocio, non partirà favorita ma potrà comunque mettere i bastoni tra le ruote della sua rivale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA