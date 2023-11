DIRETTA/ Pistoia Venezia (risultato 43-36) video streaming tv: Willis c’è! (basket A1, 5 novembre 2023)

DIRETTA PISTOIA VENEZIA (RISULTATO LIVE 43-34): FINE SECONDO QUARTO

Al termine del secondo quarto della diretta di Pistoia e Venezia, il risultato attuale è di 43-34, con un contributo significativo di Willis nella fase di assist. La partita si sta sviluppando con una prestazione notevole da entrambe le squadre, e Willis sta dimostrando di essere una risorsa importante per Pistoia.

La leadership di Pistoia nel punteggio suggerisce una buona gestione dell’attacco e una difesa solida. Willis, con il suo ruolo nella fase di assist, sta aiutando la squadra a creare opportunità di punteggio e a mantenere il controllo della partita. La partita resta aperta, e Venezia sicuramente proverà a reagire nei quarti successivi per ribaltare il risultato. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PISTOIA VENEZIA (RISULTATO LIVE 22-15): FINE PRIMO QUARTO

Al termine del primo quarto della diretta tra Pistoia e Venezia, il punteggio è di 22-15, con una performance notevole da tre punti di Varnado. La partita è stata caratterizzata da un inizio vivace e da alcuni momenti di spicco. Varnado ha dimostrato la sua abilità nel tiro da tre punti, contribuendo in modo significativo al punteggio di Pistoia nel primo quarto.

La sua precisione e il suo apporto dalla lunga distanza hanno influito sul risultato e hanno fornito al suo team un vantaggio iniziale. Il punteggio di 22-15 riflette una competizione intensa, con entrambe le squadre che cercano di guadagnare il controllo del match. Pistoia ha dimostrato di essere in buona forma nel primo quarto, ma Venezia cercherà sicuramente di reagire nei quarti successivi. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PISTOIA VENEZIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci arrivati alla palla a due di Pistoia Venezia. C’è un precedente importante tra queste due squadre, che risale all’ultima volta in cui i toscani hanno raggiunto i playoff: stagione 2016-2017, decisamente significativa anche per Venezia che aveva vinto il primo di due scudetti targati Walter De Raffaele. La Reyer aveva ceduto il primo posto in regular season a Milano, chiudendo con 21 vittorie e 9 sconfitte; Pistoia invece era giunta settima, con 15-15 come record e una partita di vantaggio su Brindisi. Dunque nel primo turno dei playoff era arrivato questo incrocio: nelle due gare al Taliercio la Reyer aveva rispettato il pronostico portandosi sul 2-0, al PalaCarrara Pistoia aveva fatto sua gara-3 (anche nettamente, +14).

Tuttavia nel quarto episodio Venezia aveva mostrato la sua superiorità chiudendo i conti, volando in semifinale dove avrebbe eliminato Avellino in una serie epica per poi superare Trento in finale. Altri tempi anche se di fatto sono passati solo sei anni; oggi i toscani sono neopromossi mentre la Reyer sta nuovamente volando, non ci resta che metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul parquet del PalaCarrara perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, la parola passa ai protagonisti della diretta di Pistoia Venezia che finalmente comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PISTOIA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Venezia non sarà una di quelle che verranno trasmesse, per la sesta giornata di basket Serie A1, sui canali della nostra televisione (sono sempre tre match per ogni turno). Sappiamo però che tutte le sfide del torneo di pallacanestro italiana sono appannaggio di DAZN: in questo caso allora si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo utilizzare i propri device dopo aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Bisogna infine aggiungere che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PISTOIA VENEZIA: QUASI UN TESTA-CODA!

Pistoia Venezia viene giocata in diretta alle ore 16:00 di domenica 5 novembre, presso il PalaCarrara: siamo nella sesta giornata del campionato di basket Serie A1 2023-2024, ed è quasi un testa-coda tra una squadra impegnata nella lotta salvezza e una a punteggio pieno. Pistoia però arriva dalla prima vittoria stagionale: grande colpo a Brindisi per la Estra, che finalmente ha tolto lo zero dalla sua classifica e adesso può provare a prendere ritmo e qualche successo importante per mantenere la categoria, anche se chiaramente la sfida di oggi pomeriggio è davvero ostica.

Venezia infatti è l’unica squadra, insieme alla Virtus Bologna, ad aver sempre vinto in queste prime cinque giornate di campionato: la Reyer sta facendo sul serio, ha meno ritmo in Eurocup ma se parliamo di Serie A1 gli orogranata possono finalmente tornare a essere la corazzata di pochi anni fa. Sarà molto intrigante curiosare nei meandri della diretta di Pistoia Venezia, a tale proposito possiamo fare qualche altra incursione nei temi principali che saranno portati in dote da questa partita di stanza al PalaCarrara.

DIRETTA PISTOIA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Chiaramente la diretta di Pistoia Venezia pende dalla parte della Reyer: gli orogranata sono partiti alla grande in questa stagione, come detto sono a punteggio pieno e hanno già messo in chiaro come quest’anno si debba fare i conti anche con loro per la vittoria della regular season. Roster profondamente rinnovato, che sta marciando davvero bene; la conferma di Neven Spahija in panchina al momento sta pagando dividendi, il percorso è lungo ma intanto non si può che fare complimenti a una Venezia tornata a ruggire come ai vecchi tempi, che sono sempre inseguibili.

Pistoia, tornata in Serie A1 dopo tre anni di assenza, ha pagato lo scotto del salto di categoria ma alcune delle partite perse le ha comunque giocate bene, cadendo magari per questione di dettagli; la vittoria di Brindisi è stata fondamentale perché anche la Happy Casa aveva zero punti, dunque adesso la Estra ha due squadre alle sue spalle(l’altra è Treviso) e il morale è leggermente migliorato, anche se ovviamente chiudere il discorso salvezza richiederà parecchio tempo e concentrazione massima in ogni singola partita.











