Diretta Pistoia Venezia/ Streaming video tv: Reyer, prima gioia esterna? (basket A1)

Pistoia Venezia, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Beniamino Manuel Attard e Sergio Noce, va in scena alle ore 17:30 di domenica 1 dicembre: siamo al PalaCarrara per l’undicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. I campioni in carica vanno a giocare su un campo nel quale sperano di prendersi i due punti e continuare così la loro corsa verso le prime posizioni della classifica; la vittoria contro Trento ha rilanciato le ambizioni degli orogranata, che hanno tutto per tornare a giocare la finale scudetto ma sono andati incontro a un avvio di campionato non entusiasmante. La OriOra naturalmente corre per la salvezza, consapevole del fatto che sarà un obiettivo arduo; le due vittorie messe in cascina sono oro colato considerando anche la classifica attuale, ma la squadra toscana deve innanzitutto trovare un po’ di continuità. Andiamo dunque a presentare i temi principali di questa partita, mentre aspettiamo la diretta di Pistoia Venezia.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Venezia non è una di quelle che per questo turno di campionato sono trasmesse sulla nostra televisione. L’alternativa comunque è sempre la stessa, ovvero quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player che fornisce tutte le partite della Serie A1 di basket in diretta streaming video, e dunque visibili attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA PISTOIA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Pistoia Venezia è una partita che, come detto, appare sbilanciata a favore della Reyer: è netta la differenza dei valori tra le due squadre, perché stiamo parlando della squadra che difende lo scudetto contro una che l’anno scorso era retrocessa sul campo prima di venire ripescata. Tuttavia il dato con il quale si entra in questa sfida del PalaCarrara ci dice che la Reyer non è ancora riuscita a vincere in trasferta; forse i lagunari stanno pagando oltremodo il doppio impegno (in Eurocup sono già qualificati alla Top 16) e per questo motivo non sono mai riusciti a fornire due prestazioni consecutive solide e da campione in carica. Pistoia allora ha il dovere di provarci: la OriOra si era rimessa in corsa ma domenica scorsa ha subito un pesantissimo rovescio a Brindisi, non entrando mai in partita e soprattutto facendo vedere di essere distante dalle squadre che si giocano i playoff. Vedremo allora se i toscani sapranno centrare il colpo grosso o se Venezia volerà finalmente anche fuori casa, rimettendosi in corsa per le primissime posizioni della classifica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA