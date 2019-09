Diretta Pistoia Virtus Bologna/ Streaming video tv: quote per i bolognesi (Serie A1)

Pistoia Virtus Bologna, in diretta dal PalaCarrara di Pistoia, domenica 29 settembre 2019 alle ore 18.15, sarà una delle sfide valevoli per la seconda giornata del campionato. Nello scontro tra Virtus della prima giornata i felsinei hanno avuto la meglio col punteggio di 74-67 contro Roma, iniziando subito con una vittoria un campionato in cui i bolognesi sperano di riavvicinare i fasti d’un tempo, pur partendo un passo indietro rispetto alle favoritissime. Pistoia invece ha perso abbastanza nettamente sul campo di Trento, 88-75 il risultato in una partita che ha visto i toscani faticare pareggio dal punto di vista difensivo: ora cercheranno il riscatto in casa in un match che potrebbe dire molto riguardo le ambizioni future della squadra.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Virtus Bologna non è una di quelle che saranno disponibili nella prima giornata; tuttavia gli appassionati potranno avvalersi del consueto servizio dato dalla piattaforma Eurosport Player, che anche quest’anno fornisce tutte le partite del campionato di basket in diretta streaming video. Bisognerà essere abbonati al servizio e dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA PISTOIA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Sia Pistoia sia la Virtus Bologna sono reduci da una stagione non esaltante. I toscani in particolare hanno vissuto tutta la scorsa stagione in apnea, in una lotta per la salvezza che li ha visti strappare il penultimo posto solo per due punti di vantaggio su Torino, con sole 6 vittorie su 30 partite disputate. Ha chiuso invece a quota 30 punti la Virtus Bologna, al confine della zona play off che non è riuscita però a conquistare, restando dunque fuori dalla post season. Il 7 aprile scorso Pistoia ha vinto 67-78 l’ultimo precedente giocato sul campo della Virtus Verona, mentre l’ultima sfida a Pistoia è stata vinta dalla Virtus 71-81. Pistoia non batte in casa la Virtus Bologna dal 10 aprile 2016, 88-76 per i toscani i risultati finali di quel precedente.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Virtus Bologna nettamente favorita per la vittoria contro Pistoia con Snai che offre a 2.75 la vittoria interna e a 1.45 la vittoria in trasferta, la formazione felsinea parte oggettivamente con ambizioni superiori rispetto a quelle dei toscani, che devono innanzitutto cercare di vivere una stagione più tranquilla della scorsa, in cui sono riusciti a strappare la salvezza solo per il rotto della cuffia.



