DIRETTA PISTOIA VIRTUS BOLOGNA: ESTRA CONDANNATA!

Va in scena alle ore 19:30 di sabato 19 aprile la diretta Pistoia Virtus Bologna, una partita che rientra nel programma della 27^ giornata di basket Serie A1 2024-2025. Cominciamo dalla Estra, che è ormai retrocessa: manca solo l’aritmetica, ma la sconfitta subita a Milano – unita alla vittoria di Varese a Napoli – ha tolto ogni ragionevole speranza a una squadra che se non altro domenica scorsa ha mostrato una reazione di orgoglio, troppo tardi per un gruppo che, inevitabilmente, è stato condizionato dal passaggio di proprietà e tutto quello che in precedenza aveva portato ad arrivarci.

Ci apprestiamo dunque a salutare una Pistoia che nel 2020 aveva rinunciato alla Serie A1 per ripartire dal piano di sotto, con costrutto e programmazione: sembra passato un secolo anche dalla straordinaria salvezza della passata stagione, ora si tratta di chiudere nel miglior modo possibile a cominciare dalla diretta Pistoia Virtus Bologna, nella quale ovviamente la chiara favorita è una Segafredo che, grazie al colpo contro Brescia, ha conservato il primo posto in classifica in compagnia di Trapani e quindi è in piena corsa per prendersi la vittoria della regular season, e forse oggi è anche la favorita.

INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA PISTOIA REGGIO EMILIA

Nessuna tv coprirà la diretta Pistoia Virtus Bologna, la partita di Serie A1 sarà fornita soltanto dalla piattaforma DAZN che la manderà in onda in diretta streaming video.

DIRETTA PISTOIA VIRTUS BOLOGNA: MOMENTO DECISIVO PER LA SEGAFREDO

Arriverà tra poco una diretta Pistoia Virtus Bologna nella quale le V nere possono fare un passo avanti decisivo verso il primo posto, e dunque il fattore campo a favore per tutta la durata dei playoff: abbiamo già detto di come quest’anno la testa di serie numero 1 possa essere determinante per andare a prendersi lo scudetto, in ogni caso la Virtus Bologna si trova in un momento importante ma l’andamento del campionato potrebbe determinare anche il futuro a breve termine, tra la conferma in Eurolega e la scelta dell’allenatore che per il momento rimane Dusko Ivanovic, che però potrebbe anche salutare le due torri.

Saranno quattro partite con le quali la Virtus Bologna scoprirà la sua posizione al termine della regular season e quello che sarà il proprio cammino nei playoff; per il momento l’avversaria al primo turno sarebbe Venezia ma ovviamente è una situazione tutta in divenire, anche perché le V nere potrebbero facilmente ritrovarsi in quarta posizione e dunque si tratta solo di giocare e vincere quante più gare possibile, a cominciare naturalmente dalla trasferta del PalaCarrara che sulla carta ha un esito scontato, ma che la Virtus Bologna non può e non vuole sottovalutare.