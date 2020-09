Diretta Pistoiese Alessandria/ Streaming video tv: grigi favoriti? (Serie C)

Pistoiese Alessandria, diretta dall’arbitro Claudio Panettella della sezione Aia di Gallarate, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 27 settembre, per la prima giornata del girone A del nuovo campionato di Serie C 2020-2021. Finalmente si riparte: la stagione regolare dello scorso torneo è stata interrotta circa sette mesi fa, poi si è tornati in campo solamente per i playoff prima di ricominciare oggi una nuova Serie C che già parte in salita, considerando il rischio sciopero. La diretta di Pistoiese Alessandria, come quella di tutte le altre sfide odierne, ci consentirà di tornare a far parlare il campo e inizieremo anche a capire quali potrebbero essere i rapporti di forza in un campionato che parte con più incognite del solito. La Pistoiese era stata dodicesima e vorrà vivere una stagione meno sofferta, magari in zona playoff dove invece punta a consolidarsi l’Alessandria, che nello scorso campionato aveva concluso la (parziale) stagione regolare all’ottavo posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PISTOIESE ALESSANDRIA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Pistoiese Alessandria, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE ALESSANDRIA

Le probabili formazioni di Pistoiese Alessandria che cosa ci possono dire? Rispondere non è facile in vista di questa prima giornata. Si riparte dal brusco stop della scorsa stagione e poi ecco in aggiunta (gli allenatori non ne sono felici) il calciomercato ancora aperto e spesso la difficoltà per organizzare amichevoli nel pre-campionato. Tutto rende dificile il ritorno all’agonismo, ma chi si adeguerà meglio potrà avere un vantaggio. Alcune indicazioni sono arrivate solamente per quanto riguarda l’Alessandria, che nel primo turno di Coppa Italia vinto contro la Sambenedettese in settimana ha schierato un 3-4-1-2 con Pisseri in porta; retroguardia a tre composta da Prestia, Cosenza e Scognamillo; a centrocampo da destra a sinistra Casarini, Suljic, Castellano e Parodi; infine nel reparto offensivo Chiarello, Eusepi e Corazza.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Pistoiese Alessandria grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Nonostante il fattore campo, gli ospiti potrebbero essere leggermente favoriti, infatti il segno 2 è quotato a 2,40 mentre poi si sale a 2,90 per il segno 2 e fino a 3,10 volte la posta in palio in caso di pareggio, indicato dal segno X.



