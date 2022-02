Diretta Pistoiese Carrarese/ Streaming video tv: ospiti puntano la vittoria (Serie C)

DIRETTA PISTOIESE CARRARESE: PARTITA EQUILIBRATA!

La diretta di Pistoiese Carrarese è inserita nel palinsesto della ventottesima giornata del campionato di Serie C – Girone B: il match andrà in scena domenica 20 febbraio 2022 a partire dalle ore 17.30. Le due squadre ambiscono a due obiettivi completamente diversi tra loro. I padroni di casa sono infatti il fanalino di coda della classifica, mentre gli ospiti puntano a trovare stabilità nella zona play-off. Entrambe hanno bisogno di ottenere punti preziosi.

La vittoria d’altronde manca da tempo ai gialloazzurri, i quali, nonostante si trovino in una posizione di classifica favorevole, nelle ultime sei giornate hanno collezionato soltanto pareggi. L’ultimo è lo 0-0 casalingo contro l’Imolese. Gli arancioblù, invece, nonostante la classifica sia da incubo, nelle ultime tre gare hanno collezionato una vittoria e due pareggi. Tutti con squadre sulla carta superiori: Ancona-Matelica, Siena e Teramo. È per questo che adesso credono un po’ di più alla salvezza, con la zona bianca della graduatoria che dista soltanto 4 punti.

DIRETTA PISTOIESE CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Pistoiese Carrarese, gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C, sarà trasmessa in televisione, in quanto Sky Sport l’ha inserita nel suo palinsesto: gli abbonati potranno collegarsi al canale Sky Sport 256 del satellitare o alla piattaforma streaming Sky Go per godere della visione. I tifosi delle due squadre che non dispongono di un accordo con tale emittente, comunque, potranno ugualmente vedere la sfida usufruendo, esclusivamente in streaming, del proprio abbonamento alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intera stagione. Il match sarà disponibile tramite il sito ufficiale e tramite il canale YouTube in base al tipo di accordo sottoscritto.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE CARRARESE

Andiamo adesso a vedere le probabili formazioni della diretta Pistoiese Carrarese. Nessuna delle due squadre, a seguito del turno infrasettimanale, ha da fare i conti con particolari assenze, anche se andranno valutati alcuni acciacchi. I padroni di casa dovrebbero optare per un 4-3-1-2 così schierato: Seculin; Martina, Venturini, Moretti, Sottini; Pertica, Marcucci, Mezzoni; Valiani; Di Massimo, Vano. Gli ospiti invece ritrovano Battistella e Imperiale, per cui è plausibile che venga effettuato un po’ di turnover rispetto al turno precedente. Questo il possibile 4-3-1-2: Mazzini; Semprini, Kalaj, Marino, Imperiale; Battistella, Berardocco, Figoli; Bramante; Galligani, Doumbia.

QUOTE PISTOIESE CARRARESE

La diretta Pistoiese Carrarese, nonostante la differenza in classifica tra le due squadre, si preannuncia equilibrato: lo confermano le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è fissata infatti a 2,85. Il successo degli ospiti è invece di poco più probabile, fissato con il segno 2 a 2,55. Il pari, con il segno X, infine, è quotato a 3,00.



