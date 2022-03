DIRETTA/ Pistoiese Cesena video streaming tv: romagnoli avanti nei precedenti

DIRETTA PISTOIESE CESENA: TESTA A TESTA

Sicuramente ci offrirà spunti interessanti la diretta di Pistoiese Cesena. A Pistoia le due compagini si sono già affrontate in altre quattro occasioni. Il bilancio ci parla di tre successi per gli ospiti e uno per i padroni di casa. Non ci sono mai stati prima di oggi pareggi. L’ultimo precedente tra le due compagini è uno 0-2 dell’8 febbraio 2004 in una gara valida per la 21esima giornata di quella che all’epoca si chiamava ancora Lega Pro. Ancora più indietro nel tempo è l’ultima vittoria della squadra toscana contro questo avversario tra le mura amiche e cioè un 1-0 del 24 novembre 2002.

La sfida d’andata è stata piuttosto noiosa, al Dino Manuzzi infatti il match è terminato a reti inviolate col risultato di 0-0 appunto. Non sono serviti gli ingressi di giocatori offensivi come Pinzauti e Valiani per trovare la rete che avrebbe deciso la partita. Oggi sicuramente il match è importante per entrambe le squadre che sono alla caccia di punti utili per migliorare la loro posizione in classifica.

DIRETTA PISTOIESE CESENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Cesena è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 257 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

OSPITI FAVORITI!

Pistoiese Cesena, in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Marcello Melani di Pistoia, sarà una sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie C. Duro esame per gli orange che dopo l’ultimo pareggio di Montevarchi hanno dimostrato di aver ritrovato solidità e poter puntare anche a uscire fuori, passo dopo passo, dalla zona play out con la salvezza diretta al momento lontana solo 3 lunghezze per la Pistoiese.

Il Cesena però è terzo in classifica e battendo 2-0 il Teramo in casa nell’ultimo turno ha riscattato la sconfitta di Pontedera e soprattutto ha tenuto a distanza l’Entella quarta, sempre 3 punti indietro rispetto ai romagnoli. Nel match d’andata la Pistoiese è riuscita a imporre il pari senza reti in casa al Cesena, le due formazioni non si affrontano a Pistoia in campionato dall’8 febbraio 2004, in quel caso il Cesena si impose in trasferta col punteggio di 0-2.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE CESENA

Le probabili formazioni della diretta Pistoiese Cesena, match che andrà in scena allo stadio Marcello Melani di Pistoia. Per la Pistoiese, Giovanni Lopez schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Crespi; Pertica, Sottini, Moretti; Mezzoni, Castellano, Romano, Tempesti, Martina; Stijepovic, Vano. Risponderà il Cesena allenato da William Viali con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Nardi; Candela, Gonnelli, Ciofi, Calderoni; Berti, Rigoni, Steffé; Ilari, Bortolussi, Caturano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pistoiese Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pistoiese con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.



