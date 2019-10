Diretta Pistoiese Fiorentina/ Streaming video tv: quote del derby toscano

Pistoiese-Fiorentina, venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 19 presso lo stadio Melani di Pistoia, sarà una sfida amichevole con la formazione orange che torna ad affrontare quella viola in un derby toscano, a due anni di distanza all’ultima volta. L’ultimo precedente risale al 10 agosto 2017, la Fiorentina vinse 0-3 in amichevole contro la Pistoiese con i gol di Eysseric, Babacar e Rebic. Pistoiese che poi sarà attesa in campionato da un altro derby toscano, nel posticipo del lunedì in Serie C in casa del Pontedera. Fiorentina chiamata invece al turno di riposo in Serie A, col campionato fermo per le attività delle Nazionali. Nell’attesa i viola hanno incassato l’importante rinnovo di contratto del giovane centrocampista Castrovilli, rivelazione dell’avvio del campionato di Serie A che ha firmato per restare in viola fino al 2024.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pistoiese-Fiorentina, venerdì 11 ottobre 2019, non sarà trasmessa in diretta tv né in chiaro né a pagamento sui canali sul digitale terrestre o sul satellite. Né sarà prevista la diretta streaming video via internet: gli aggiornamenti sul match si potranno reperire sui siti ufficiali dei due club, come quello del club viola it.violachannel.it, oppure sui profili social, sui Instagram, Facebook o Twitter, delle due formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE FIORENTINA

Le probabili formazioni della sfida amichevole Pistoiese-Fiorentina, venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 19 presso lo stadio Melani di Pistoia. Padroni di casa orange schierati da Giuseppe Pancaro con un 3-5-2 così schierato: Pisseri, Mazzarani, Camilleri, Dametto, Ferrarini, Spinozzi, Vitiello, Cerretelli, Llamas, Valiani, Gucci. La Fiorentina di Vincenzo Montella, priva di diversi giocatori impegnate con le rispettive Nazionali, risponderà con un 3-5-2 schierato con Dragowski, Ranieri, Ceccherini, Venuti, Lirola, Boateng, Zurkowski, Castrovilli, Dalbert, Ribery, Ghezzal.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia Snai per scommettere su Pistoiese-Fiorentina vedono un netto favore del pronostico per la formazione viola. Vittoria interna quotata 8.00, mentre chi scommetterà sul segno X per l’eventuale pareggio vedrà la quota fissata a 5.75 mentre la quota per il segno 2 e la vittoria in trasferta viene proposta a 1.22. Per i gol realizzati in totale nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.40 e under 2.5 quotato 2.85.



