Diretta/ Pistoiese Giana Erminio (Serie C) streaming video e tv. In fuga dai play out

Pistoiese Giana Erminio, in diretta sabato 16 gennaio 2021 alle ore 15.00 in programma presso lo stadio Melani di Pistoia, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Anticipo serale tra due formazioni che stanno provando ad allontanarsi dalla zona calda della classifica: momento particolarmente positivo per la Pistoiese, che a cavallo della sosta ha ottenuto due fondamentali vittorie, contro il Novara in casa e contro il Grosseto in trasferta, che rappresentano sicuramente un balzo importante dopo un avvio di stagione complicato. L’arrivo di Riolfo sulla panchina degli Orange ha portato sicuramente maggiore stabilità, ma alla ripresa anche il Giana Erminio ha lanciato un segnale importante. Il 2-0 interno alla Pergolettese ha dimostrato che il club di Gorgonzola crede nella salvezza, pur restando ancora al quartultimo posto in classifica: la situazione è molto fluida e anche la Pistoiese non può di certo rilassarsi.

La diretta tv di Pistoiese Giana Erminio non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento è riservato alla piattaforma Elevensports, che trasmette le partite del campionato di Serie C in diretta streaming video sia attraverso la propria piattaforma, ma anche in chiaro sul sito elevensports.it e attraverso i profili ufficiali social su Facebook e Twitter. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Le probabili formazioni della sfida tra Pistoiese e Giana Erminio allo stadio Melani di Pistoia. I padroni di casa allenati da Giancarlo Riolfo scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Perucchini; Pierozzi, Salvi, Romagnoli; Simonti, Pezzi, Simonetti, Spinozzi; Tempesti, Valiani; Chinellato. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Oscar Brevi con un 5-3-2 così disposto dal primo minuto: Zanellati; Capano, Pirola, Marchetti, Perico, De Maria; Dalla Bona, Pinto, Palazzolo; Perna, Rossini.

Ecco le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per chi vorrà scommettere sull’esito del match di Serie C tra Pistoiese e Giana Erminio. La vittoria interna viene proposta agli scommettitori ad una quota di 2.00, la quota per l’eventuale pareggio viene fissata a 3.05 mentre chi vorrà puntare sull’affermazione esterna potrà moltiplicare per 3.95 la posta scommessa.

